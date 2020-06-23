İSTAD: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Azerbaycan Kararları’nın hayata geçirilmesini istiyoruz.

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Volkan Bozkır, Türkiye’den Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk isim oldu. Bozkır, 15 Eylül 2020’de görevi, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande’den devralacak. Bozkır bu görevi 2021 Eylül ayına kadar sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı; oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca, her yıl BM’nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor. BM Genel Kurulu’nda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. İstanbul, Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği(İSTAD)Başkanı Sefer Karakoyunlu; “75 yıl sonra da olsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na seçilen Sayın Volkan Bozkır Bey’i, tebrik eder, başarılar dileriz dedi. Başkan Karakoyunlu, BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’dan, Azerbaycan halkı adına bazı taleplerde bulundu: İşte talepleri: • 28 yıl önce Ermenistan tarafından haksız yere işgal edilmiş olan, Azerbaycan topraklarının derhal terk edilmesini istiyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınmış olunan dört kararı hatırlatmak isteriz.

1. Karar tarih/ No: 30 Nisan 1993/822

3 Nisan 1993’teki işgalinin ardından Ermeni birliklerininKelceber ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin son işgal altındaki diğer bölgelerinden saldırısının durdurulması ve geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

2. Karar tarih/No: 29 Temmuz 1993/853

Tüm düşmanlıkların derhal durdurulmasını talep ediyor, Ermeni birliklerinin Ağdam’dan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yakın zamanda işgal edilmiş diğer bölgelerinden çekilmesi çağrısında bulunuyor ve BM Karar 822’yi yeniden onaylıyor.

3. Karar tarih/No: 14 Ekim 1993/874

Ateşkesin korunması, çatışmanının durdurulması ve Ermeni birliklerinin yakın zamanda işgal edilen Azerbaycan’ın Fuzuli ilçelerinden (23 Ağustos 1993), Cebrayıl (26 Ağustos 1993), Kubadlı(31 Eylül 1993) ve yakın zamanda işgal edilen diğer bölgelerden çekilmesi çağrısında bulunuyor ve BM Kararları 822 ve 853’ü yeniden tasdik ediyor.

4. Karar tarih/No:12 Kasım 1993/884

Taraflar arasında kurulan ve çatışmaların yeniden başlamasına neden olan ateşkesin son ihlallerini kınıyor; Ermenistan Hükümeti’ni, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesi Ermenileri tarafından 822, 853 ve 874 sayılı kararlarla uyum sağlamak için tesir etmeye çağırıyor; taraflardan silahlı saldırıların derhal durdurulmasını; Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Zengilan ilçesinden çekilmesi çağrısında bulunuyor ve BM Kararları 822, 853, 874’ü yeniden onaylıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun almış olduğu bu dört kararın yanı sıra, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT); 27 Şubat 1993 tarihli Prag toplantısında, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair kesin kararı Avrupa Birliği (AB), İslam Teşkilatı, TürkPa gibi onlarca milletlerarası teşkilat tarafından Karabağ topraklarının Azerbaycan‘a ait olduğu hukuki belgelerle tasdik edilmektedir. Bunlara rağmen Ermenistan bölgedeki işgalini devam ettirmekte ve yeni provokatif eylemlere girişmektedir. İSTAD Başkanı Karakoyunlu; “Bölgede barış ve istikranı sağlanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınmış olunan kararların somut bir şekilde hayata geçirilmesini ve Ermenistan’ın derhal işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarından çıkarılmasını istiyoruz. Sayın Başkanımız Bozkır’a yeni görevinde başarılar dilerken; bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına, başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun almış olduğu kararların somut bir şekilde hayata geçirilmesi, tehcir ve soykırıma uğrayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin ana ata topraklarına dönmesinin sağlanması istiyoruz” dedi.

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