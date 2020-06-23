Henrikh Mkhitaryan. “İtalya Şampiyonası’nın yeniden başlamasını dört gözle bekliyorum”

Ermenistan futbol Milli takımı ve Roma orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan fiziken iyi durumda olduğunu ve 6-7 sezona da katılmak istediğini açıkladı.

Youtube’taki ‘Serie A’ kanalına verdiği röportajda ünlü futbolcu “Ben fiziken çok iyi durumdayım, İtalya Şampiyonası’nın yeniden başlamasını dört gözle bekliyorum. Burada kendimi çok iyi hisediyorum. Buradaki futboldan, bu ligden ve hayattan zevk alıyorum” dile getirdi.

Mkhitaryan böyle devam edeceğini ümit ediyor.

Ermeni futbol yıldızı “Maalesef çok gol atamadım ancak benim için Roma’nın zaferi ve puanlar alması daha önemli.” diye söyledi.

Hatırlanacağı üzere, daha önce İtalya’nın Roma 2020 yılının yaz transferinde kira sözleşmesiyle takımda oynayan Henrikh Mkhitaryan’ın transferini satın almak isteğini dile getirmişti.

31 yaşında olan Henrikh Mkhitaryan 2019 yılının yazında Roma’ya katıldı. Daha önce Arsenal kadrosunda yer alan Mkhitaryan 58 maça katılıp 9 gole imza atmıştı Arsenal’da oynarken.

Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen 2019-2020 sezonunda Ermeni futbol yıldızı Roma takımında 17 maça katıldı, 6 gole imza attı ve onun verdiği 4 tane pası golle sonuçlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/23/Mkhitaryan-Ermenistan-Arsenal-Roma-İtalya/186350