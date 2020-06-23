Ermenistan’da bir günde 1.013 kişi koronavürsten iyileşti

23 Haziran günü saat 11 itibarıyla Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21.006’ya ulaştı. Son bir gün içerisinde 418 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1.274 yeni test yapıldı, toplam yapılan test sayısı ise 98.117’ye ulaştı.

Şuanda tedavi gören hasta sayısı 10.364’ken, toplam işileşen kişi sayısı ise 10.144 olarak açıklandı.

Son bir günde 1.013 kişinin iyileştiği, 12 kişinin Covid -19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Şimdiye kadar hayatını kaybeden hasta sayısı ise 372 olarak açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/23/Ermenistan-koronavirüs/186351