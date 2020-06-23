AYASOFYA

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İstanbul fethinin tarihi sembol ismi, Fethin Fatihi Sultan Mehmed Han’ın vakfettiği tarihi ibadethane. 84 yıldır Fatih’in camii olarak vakfettiği ibadethane ibadete kapalı.

Gezi olaylarında duvarlara “ Zulüm 1453’te başladı” diyen zihniyet Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkıyor. Sürekli Vakıflar ve Tarihi Eserlere , Çevreye Hizmet Derneği Danıştaya Ayasofya’nın ibadete açılması için müracaat etti, Danıştay 2 Temmuz’da kararı görüşeceğini açıkladı. Geçenlerde bir televizyon programına çıkan Danıştay emeklisi bir hakim konuşmasında “ Ayasofya’nın açılmasını yersiz buluyorum. Yunanistan’la, Avrupa ile Hristiyan dünyasıyla karşı karşıya gelmeye gerek yok. Yeteri kadar camiimiz var…” diyerek düşüncelerini açıkladı. Bu adamı dinledikçe Danıştaydan çıkacak kararın olumlu olmayacak gibi düşünmeye başladım, inşallah olumlu olur. Danıştay ne karar verirse versin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ayasofya ibadete açılabilir. Danıştayın olumlu karar vermesi halinde hükümete destek vermiş olur.

CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu “… Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı…” dedi. Kaboğlu’nun sözlerini hataen söylediğini düşünmeyin. CHP iktidar olduğu dönemlerde Sultanahmet Camiisini kütüphane yapmak istediğiNİ o günün gazeteleri yazmış.

Kaboğlu o görüşte olanların sesini dillendirdi.

Yunanistan 400 yıl Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetinde yaşadı. İstiklalini kazandıktan sonra Osmanlı devrinde yapılan Camiileri meyhane, tiyatroya çevirdi. Avrupa’da Camii olmayan tek başkent Atina olduğunu unutmayalım.

Ayasofya ibadete kapalı olduğu müddetçe fethin eksikliğini hissediyoruz. Fatih’e karşı evlatlık görevlerimizi yapmamış oluyoruz.

Ayasofya Camii olarak ibadete açılmalı “… Zulüm 1453’te başladı…” diyenler felç olmalı.

https://www.bilecikhaber.com.tr/ayasofya-335048h.htm