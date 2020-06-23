ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԲԱՐԻ ԼՈՅՍԻ ԽՄԲԱԿԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ / PATRİK HAZRETLERİ “PARİ LUYS” ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 22 Յունիս 2020, Երկուշաբթի, ժամը 15.00-ին Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Բարի Լոյս Խմբակի անդամները։

Հիւրեր, ինքզինքնին ծանօթացնելէ յետոյ, իրենց կազմութեան եւ գործունէութեանց մասին տեղեկութիւն տուին Պատրիարք Հօր եւ խնդրեցին Իր օրհնութիւնը։ Այս առթիւ անոնք յայտնեցին թէ՝ միշտ պատրաստ էին Պատրիարքական Աթոռոյ գործունէութեանց նեցուկ կանգնելու։

Պատրիարք Հայրը բարի գալուստ մաղթեց հիւրերուն եւ յայտնեց թէՊատրիարքական Աթոռը, որպէս հոգեւոր կեդրոն, միշտ գնահատած է համայնքանպաստ բոլոր գործունէութիւնները։ Առ այդ յաջողութիւն մաղթեց հիւրերուն եւ մաղթեց որ անոնք ունենան համայնքանպաստ գործունէութիւն։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 22 Haziran 2020, Pazartesi, saat 15:00’te, Patrikhane’de, “Pari Luys” üyelerini kabul etti.

Misafirler, öncelikle kendilerini tanıttıktan sonra, kuruluş amaçları ve projeleri hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgi sundular. Bu vesileyle, Patriklik Makamı’nın çalışmalarına her zaman destek olmayı amaçladıklarını belirttiler.

Patrik Hazretleri, misafirlere “hoş geldiniz” dedikten sonra, Patriklik Makamı’nın, cemaatimiz yararına yürütülen her çalışmayı takdir ettiğini belirtti. Bu vesileyle kendilerine başarı dileyerek, cemaatimiz yararına çalışmalar gerçekleştirmelerini diledi.

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