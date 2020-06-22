Uygulama

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RIDVAN KARLUK

Fransa, yaklaşık yüzyıl önce imzalanan ve Ankara ya da Henry Franklin-Bouillon Anlaşması olarak bilinen anlaşmayla, Gazi Mustafa Kemal’in başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk batılı devlet olmuştur. Fransız politikacı ve devlet adamı olan Franklin-Bouillon 9 Ekim 1921’de Ankara’ya gelerek 20 Ekimde Ankara Anlaşması‘nı imzalamıştır. Franklin-Bouillon Lozan Konferansı‘na katılan Fransız heyetinde de yer almıştır.

Ankara Anlaşması Madde IX çok önemlidir. Günümüzde Anlaşma yürürlüktedir. Anlaşma hükümlerine tarafların uyma zorunluluğu olduğunu hatırlamakta yarar vardır: “Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın Caber Kalesi’nde bulunan ve Türk mezarı adı ile tanınan mezarı, çevresiyle birlikte, Türkiye’nin orada muhafızlar bulundurup Türk bayrağını çekebilecektir.”

Bu madde geçerliliğini koruduğuna göre niçin gereği yapılmamaktadır? Anlaşma’nın imzalanmasının ardından Fransızlar 25 Aralık 1921’de şehri boşaltmaya başlamıştır. Antep’e; 8 Şubat 1921 tarihinde “Gazi” unvanı, 7 Şubat 2008 tarih ve 5734 sayılı Yasa ile de “İstiklal Madalyası” verilmiştir. Gaziantepliler 6317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan “Ölürsem şehit, kalırsam Gazi olurum” inancıyla Gaziantep`i Fransız işgalinden kurtarmışlardır. Şimdi sormak gerek ir. 25 Aralık 2020 tarihinde Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Gaziantep’in kurtuluş günü etkinliklerine davet edilecek mi? Daha önce davet edildi mi? Davet edildi de katılmadı mı?

Sorum 3. Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’nde “Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu” (ASALA), “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” (JCAG), “Ermeni Devrimci Ordusu” (ARA) tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit diplomatlarımız yatmaktadır. Şimdi sormak gerekir. Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sitesine benzer bir düzenleme ile Ermeni teröristlerin şehit ettiği diplomatlarımızın yattığı şehitliği yayınlamanın bir mahsuru mu var?

Sorum 4. Ermeni teröristlerin baskın yaptığı Türk misyonları, tarihleri ve şehitlerin fotoğraflarını yayınlamakta bence bir sakınca yoktur. Şimdi sormak gerekir. Dışişleri Bakanlığının sitesinde bunlar neden yayınlanmıyor?

Sorum 5. Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçen yıl sözde Ermeni soykırımının 104. yıldönümünde yayınladığı mesajda sözde Ermeni soykırımının, insanlık tarihinin karanlık sayfalarından biri olduğunu ve asla unutulmaması gerektiğini dile getirmiştir: “Bugün biz, Kanada ve tüm dünya Ermenilerine katılarak, Ermeni soykırımı kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Üzerinden bir asırdan fazla bir dönem geçtiğine rağmen, haksız olarak hayatlarını kaybeden ve buna tanıklık eden insanların hikayesi, nefret ve şiddete asla kayıtsız kalmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.”

Trudeau 24 Nisan 2020’de sözde “Ermeni Soykırımı Anma Günü” sebebiyle yeni bir bildiri yayınlamıştır: “Bugün,(sözde) Ermeni soykırımının kurbanlarını anmak ve onurlandırmak için Kanada ve dünyadaki Ermeni topluluklarına katılıyoruz. Asla unutmamanız gereken karanlık bir tarih dönemi. Bu önemli günde, bu trajik dönem sonucunda haksız yere acı çeken ve hayatını kaybedenleri anıyoruz. Ayrıca ülkemizin güçlenmesine katkıda bulunan Ermeni kökenli Kanadalılarından da onur duyuyoruz. Ermeni halkının gücünü ve ruhunu tanıdığımız için, barış ve karşılıklı saygının geleceği için de ümitliyiz. Nefret ve şiddet bir daha asla kayıtsızlıkla karşılanmamalıdır. Bugün, kim olduklarından, nereden geldiklerinden veya neye inandıklarından bağımsız olarak herkesin ayrımcılık ve zulümden koruyabileceği bir dünya inşa etme taahhüdümüzü tekrarlıyoruz.” (https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/04/24/statement-prime-minister-armenian-genocide-memorial-day)

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/uygulama-8463/