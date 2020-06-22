Ermenistan Başbakanı: yeni bir savaş Azerbaycan’ın yıkımına sebep olabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

19 Haziran 2020 tarihinde yapılmış olan Ermenistan ve Artsakh (Yukarı Karabağ) Cumhuriyetleri Güvenlik Kurulları’nın ortak toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan şunları dedi:

“Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Devlet Başkanı tarihe daha sıkça değinmeye başlamıştır. Onun için ben de düşüncemi tarih boyutundan ifade etmek isterim. Azerbaycan’ın tarihi boyunca yani 100 sene sırasında 2 önemli olay yaşandı. Biri 1920 yılının Nisan ayında yaşanandı. O tarihte Azerbaycan, 2 yıl önce kavuştuğu bağımsızlığı kaybetti. Diğeri ise 1993 yılının Haziran ayında yaşandı. O dönem Azerbaycan, tekrar 2 yıl önce kazandığı devleti kaybetmeye pek yakındı” dedi.

Nikol Pashinyan’ın dile getirdiği görüşe göre eğer yeni bir savaş başlatılırsa Azerbaycan devleti yokedilebilir. Çünkü 2003 yılında iktidara gelen İlham Aliyev, devlet kimliğini savaş ve nefret fikirlerine dayatarak inşa etmek arzulamaktadır. Bu isteği ise, ne medeniyet ne de uluslararası ilişkiler mantığıyla uyum içinde değildir. Bu durumda savaş, Azerbaycan’ın yıkımına sebep olabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu