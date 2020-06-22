Ermeni yapımcı Anuş Elbakyan, birden ili “Emmy” ödülü kazandı

“Boston Globe” yapımcı ve gazeteci Anuş Elbakyan, birden iki “Emmi Ödülü”ne layık görüldü.

Facebook üzerinden haberi paylaşan Elbakyan, ödülleri Cape Cod yarımadasında iklim değişiklikleri hakkında çektiği bir belgesel film için aldığını açıkladı.

Anuş Elbakyan’ın babası, yönetmen, yapımcı, oyuncu, ressam ve yazar Artur Elbakyan ise, kızının başarısını şu kelimelerle duyurdu: “Bugün Anuş Elbakyan, birden iki “Emmy” ödülüne layık görüldü. Amerikan Televizyon Sanatları ve Bilimleri Ulusal Akademisi tarafından verilen “Emmy Awards” yüksek ödülü, Anuş için artık beşinci oluyor”.

2019 yılında “Losing Laura” için üç “Emmy” ödülü almış olan Anuş Elbakyan, daha önce de farklı yıllarda farklı itibarlı ödüller aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/22/Ermeni-Anuş-Elbakyan-Emmy-ödülü/186278