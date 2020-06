Elyazmaları erişime açıldı

İslam dünyasının çoğu hiç incelenmemiş elyazmaları erişime açıldı

Elyazması İslam eserleri ve resimleri erişime açıldı: 500’ün üzerinde eser yer alıyor.

DUVAR – University of Pennsylvania Libraries, “OPenn” adlı dijital projesi ile 500’ün üzerindeki elyazması ve 827 resmi online erişime açtı. Columbia Libraries, Grip the Raven, The Penn Libraries, Penn Museum, Katz Center, Bryn Mawr College, Haverford College ve Am Phil Society gibi kütüphane ve merkezlerden toplanan elyazmalarının çoğu şimdiye dek hiç incelenmedi.

Sanatatak’ın aktardığına göre, Creative Commons lisansı ile telifsiz kültürel ürün olarak paylaşılan elyazmaları yüksek çözünürlükte ve herkese açık olarak paylaşıldı. Paylaşılan içerikler arasında 1000’lerden 1900’lere İslam coğrafyalarındaki matematik, astroloji, tarih, hukuk, edebiyat, Kuran ve hadis kitapları var. Çoğu Arapça ve Farsça olan arşivde Berberi, Türkçe, Kıpti, Samiriyeli ve Süryanice elyazmaları da yer alıyor.

Projeye buradan(http://openn.library.upenn.edu/html/muslimworld_contents.html) ulaşılabilir…

