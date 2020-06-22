Atakuma Cami İstedik Kilise Yaptılar!

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Atakum Sahilinde 25 Kilometre Boyunca Sadece Bir Tek Cami Var!

Atakum Sahili’nde 25 kilometre boyunca,

Plaj var,

Bikini değiştirmek için kabin bile var,

Otel var,

Aslan var,

Amazon kadın var,

İçkili dünya kadar lokanta var, disko, bar var,

Yelken kulüp var,

Tenis kulüp var,

Bowling tesisi var,

Spor alanları var,

Teleferik var,

İskele var,

Yat var, kat var,

Kayık var,

Lüks tesisler var…

Şimdi bir de kilise açıldı…

Ama bir tane mescid cami yok.

Burası Almanya ya da Fransa olsaydı Müslümanlar da namaz kılmak için belediyeden bir mescid isteselerdi hemen aynı gün bir mescid yapılırdı.

AMA BURASI SAMSUN, ATAKUM…

Dönemin Büyükşehir belediye başkanı Müslümanların sahile inmesini, kirli görüntü olarak kabul ediyordu ve sahil boyunca bir tane mescit yapmadı.

Bu şehri yönetenlerin inançlara ve değerlere hiç saygıları yoktu…

Yunanlı masalcı Homeros’un kitabında geçiyor diye sapık bir efsane olan Amazon Kadınının heykelini dikerlerdi hatta Amazonların anavatanını Samsun kabul ederek Amazon Çarşısı kurulmasına da izin verdi.

Aklı başında bütün tarihçilerin fikir birliğine vardığı Amazon ile ‘Samsun’un uzaktan yakından alakası yok’ bilimsel gerçeğine rağmen, Samsun’u Amazon Kent ilan eden sapık zihniyet, Samsun’a bir Amazon heykeli yapmakla kalmayarak, Samsun Batı Park’ı Masonların sembolü olan aslan heykelleriyle doldurdu. Kilise zaten faaliyette.

ATAKUM SAHİLİ BOYUNCA BİR TEK CAMİ VAR…

O da eski köy hizmetlerinin önünde…

O da Rahmetlik Özal zamanında yapıldı…

Bu konu zamanın Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a iletildi.

“Bu yaz tamam İnşaallah…” diyeli 3 yıl geçti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Zihni Şahin’e söylendi…

“Hazırlıklar tamam o iş bende… Tamamdır o iş…” dedi.

Ama olmadı o iş…

Samsun Büyükşehir Belediyesi şimdiki başkan Mustafa Demir’e hem seçim öncesi söylendi;

“Müslümanların da Atakum sahilinde hakları var.. Onu sizden istiyoruz” dendi..

O da “Ne demek hocam, o iş tamam, göreve başlar başlamaz o iş bende” dedi.

Plaj oyun alanları, tuvalet, mayo soyunma giyinme yerleri, Samsunspor tanıtım yerleri yapıldı…

Ama mescid yine yok.

ÇOK YAZDIK ÇİZDİK ÇOK UYARDIK

Halbuki,

“Atakum Sahili boyunca bir tane bile mescitin olmaması, sahile açılan kiliseden sonra Atakumlular ve sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlar için önemli bir zaruret haline geldi.

Buna rağmen Samsun Büyükşehir Belediyesi bu meseleye bir türlü el atmıyor.

Atakum sahiline yapılan kiliseden sonra mütekabiliyet teammülerine göre sahile kiliseden daha görkemli bir cami yapılmasının gerekli olduğunu düşünen vatandaşlar bu konuda ilgililerden adım atılmasını bekliyor.

Atakum sahiline cami yaptırma derneği ile toplanacak yardımlar sayesinde caminin kısa zamanda bitirilebileceğini de belirten vatandaşlar kamunun kendilerine yer göstermesini bekliyor” diye yazmış uyarmıştık…

MENDERES TÜREL’DEN BİLE RİCA ETTİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonrası hayat alanı olarak Antalyalılara hizmet vermeye başlayan ve çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşa hitap eden Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ibadet ihtiyaçları da unutulmadığını görünce sayın Menderes Türel’den bie rica etmiştik.

BEDAVA PROJE ÇİZECEK MİMAR BİLE BULDUK

Samsunlu Mimar ve Şehir Plancısı Embiya Sancak Atakum sahil boyunca ihtiyacı hissedilen cami en uygun yerin nüfus yoğunluğu bakımından Atakum Meteoroloji’nin olduğu bölge olduğunu kaydetmiş ve Atakum sahili boyunca gerek sahili kullananlar, gerekse mahalle sakinlerinin ibadet ihtiyaçları için bir caminin gerekli olduğunu belirterek nüfus yoğunluğu bakımından en uygun ada olan Samsun Meteoroloji bölge Müdürlüğünün bulunduğu alanda bir yer gösterilirse projesini karşılıksız olacak çizebileceğini dahi açıklamıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti’de değil de başka partide olsaydı,

Bütün yetkili ve etkili vekiller, başkanlar, STK’lar mangalda kül bırakmayacaklardı.

Ama şimdi ne yazık ki hiç ama hiç kimse,

Bizden başka hiç kimse,

Koskoca sahilde, en az 25 kilometrelik sahil bandı boyunca bir tane cami veyahut mescid yapılmamasını umursama bile umursamıyorlar.

Atakum sahilinde görkemli bir şekilde yapılan kiliseyi görenler sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak,

“Burası Samsun ili Merkez Atakum İlçesi. Atakum sahili… Yeni açılan kilise…

Kilise var, cami yok” şeklinde yorum yapıyorlar..

http://www.akasyam.com/atakuma-cami-istedik-kilise-yaptilar-174379/