Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın BM İnsan Hakları Konseyi’nin 25 Şubat 2020 tarihindeki konuşmasında ilginç bulduğum bir paragrafın Türkçesi yandadır. (Remarks by Foreign Minister at the 43rd Session of the United Nations Human Rights Council, 25 February, 2020) Şimdi, aşağıdaki sorularıma cevap arıyorum. Paris’te, ASALA’nın en etkin olduğu 1985-1990 yılları arasında görev yaptım. ASALA’nın Türk diplomatlarına yönelik tehditlerine maruz kalan ve benim gibi tüm görevlilerin kendilerini korumaları için silah bulundurduğu bir dönemi yaşadığım için bu soruları gündeme getirmek istedim.

Sorum 1. Ağır silahlarla donanmış Ermeni Devrimci Ordusu‘na (ARA) bağlı üç Ermeni terörist Kevork Maraşlıyan, (Marachelian) Rafi Panos Titizyan (Titizian) ve Ohannes Nubaryan (Ohannes Noubarian) 12 Mart 1985 tarihinde Ottawa Büyükelçiliğimiz binasını bastılar. Baskın sırasında büyükelçiliği korumakla görevli Kanadalı özel güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Claude Brunelle göğsüne giren iki mermiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Brunelle “Star of Courage” nişanıyla ödüllendirildi. Büyükelçi Coşkun Kırca baskından yaralı olarak kurtuldu.Türkiye Claude Brunelle anısına ülkesinde oluşturulan öğrenim bursuna katkı yaptı, ailesine şilt verdi. 14-31 Ekim 1986 tarihlerinde Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yargılanan Maraşlıyan, Titizyan ve Nubaryan, 31 Ekim 1986 günü açıklanan kararla 25 yıldan önce salıverilmemek şartıyla ömür boyu hapis cezası aldı.

Bu süreçte teröristlerin avukatı Chahe Philippe Arslanian olayın siyasi bir eylem olduğunu açıkladı. Şubat 2005’te Kevork Maraşlıyan’ın ailesini ziyaret etmesine izin verildi. 19 Şubat 2010‘da Kevork Maraşlıyan ve Ohannes Nubaryan, iki ay sonra da Titizyan tahliye edildi.

Aralarında Büyükelçi Coşkun Kırca’nın eşi Bilge Kırca ve kızı Gülcan Kırca, büyükelçilik kavası, eşi ve üç çocuğu, aşçı Dursun Kılıç, eşi ve üç çocuğu ile büyükelçilik şoförünün de olduğu toplam 13 kişi rehin alınmış, Büyükelçi Kırca ikinci kat penceresinden atlayarak kaçmayı başarmıştı. Gazetelerde o anki fotoğrafları dün gibi hatırlıyorum. Atlama sırasında sağ bacağı, sağ kolu ve kalça kemiği kırılan Kırca, ağır yaralanmıştı. Kanada polisi kısa sürede olaya müdahale etmiş, 4 saat sonra rehineler serbest bırakılmış ve teröristler teslim olmuştur.

Baskın, son üç yılda Ottawa’daki Türk diplomatik personeline yönelik gerçekleştirilen üçüncü saldırıydı. 8 Nisan 1982’de Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, park halindeki aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Aynı yıl 27 Ağustos’ta bu defa askeri ataşe Kurmay Albay Atilla Altıkat aracıyla büyükelçiliğe doğru yol alırken kırmızı ışıkta durduğu sırada yandaki araçtan inen kişinin açtığı ateş sonunda hayatını kaybetmiştir. Atilla Altıkat ve şehit Türk diplomatları anısına başkent Ottawa’da yaptırılan Şehit Türk Diplomatları Anıtı’nı 21 Eylül 2012 tarihinde Davutoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Baird ile birlikte açmıştır.

Şimdi sormak gerekir. Ermeni terör örgütü ARA tarafından katledilen Kanada vatandaşı Claude Brunelle’in ailesi her 24 Nisan’da aranıyor mu? Brunelle’in katillerinin Ermeni olduğu basına yansıtılıyor mu? Elçilik sayfasına baskın ile ilgili açıklamaların konmasında sakınca mı var

Sorum 2. 29 Ekim 1919’da içlerinde gönüllü Ermeni birliklerinin de bulunduğu Fransız işgal kuvvetleri Antep’e girmiş, 21 Ocak 1920’de Şehit Kamil olayı gerçekleşmiştir. 12 yaşındaki Kamil ile annesi İnönü Caddesi’nde bulunan askeri fırın önündeki yoldan geçtiği sırada orada bulunan iki sarhoş Fransız askeri Kamil’in annesine sarkıntılık etmeye çalışmış, Mehmet Kamil de annesini korumak için Fransızlara taşla hücum etmiştir. Bunun üzerine Fransız askerleri küçük Kamil’i süngülemiştir. Antep halkı, 1 Nisan 1920’den 7 Şubat 1921’e kadar Fransızlara direniş göstermiştir.

