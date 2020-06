Uygulama

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

RIDVAN KARLUK

“Soykırım, insanların varoluşlarına son vermek amacıyla örgütlü bir şekilde öldürülmesidir. (Yalan, böyle bir tanım uluslararası hukukta yoktur) Bunun için soykırım, merkezi bir planlama ile uygulanması için niyet gerektirir. Bu, soykırımı devlet suçu haline getirir, çünkü sadece devletler böyle bir planını gerçekleştirecek kaynaklara sahiptir. 24 Nisan 1915’te Ermeni katliamlarının ilk aşaması, yaklaşık yüzlerce aydının, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’ten (bugünkü Türkiye’nin başkenti İstanbul) tutuklanması ve öldürülmesi ile başladı. Daha sonra Ermeniler 24 Nisan’ı (sözde) Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarını anma günü olarak anıyorlar.” (On 24th of April in 1915, the first phase of the Armenian massacres began with the arrest and murder of nearly hundreds intellectuals, mainly from Constantinople, the capital of Ottoman Empire (Now Istanbul In Present Turkey’s Capital). Subsequently, Armenians worldwide commemorate the April 24th as a day that memorializes all the victims of the Armenian Genocide) (https://www.mfa.am/en/genocide) İstanbul’u Türkiye’nin başkenti yapan bir Ermeni’den ne beklenir? 1,5 milyon Ermeni’nin soykırıma uğradığı yalanına Yunan kökenli Krategonos Lykopigadion ile Ana Kadinko’nun verdiği cevaplar aşağıdadır.

“Ben Akdağmadeni bölgesinden bir Yunanlıyım ve büyükbabam 1916’da Rusların Trabzon’u ele geçirdiğinde Ermenilerin Türkleri öldürdüğünü ve birçok Türk ailesinin Akdağmadeni’ne mülteci olarak yerleştiklerini ve yerleşik Türklerin de onlara yardım ettiklerini söylerdi.”

