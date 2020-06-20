Türk-Yunan sorunları-5

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Oğuz Kalelioğlu

“Fener Patrikhanesi” sorununu ele alacağız

Osmanlı geleneğinde din adamlarına ölüm cezası verilmezdi. Padişah Gregorius’u huzuruna kabul ederek, sırf cezasını hafifletmek hatta affetmek için “Sen Osmanlı Devleti’nin ekmeği ile beslendin ve bu imtiyazlara kavuştun, pişmansın değil mi? Diye sorduğunda; Patrik “Ben Elen savaşçısıyım, Türklük yok oluncaya kadar mücadele edeceğim” diye küstahça bir cevap verince, Padişah idam hükmünü onayladı. Patrik cübbesi ile Fener Patrikhanesi’nin tören kapısında ibret olsun diye asıldı. Patrikhane bu kapıya “Kin Kapısı” adını vererek kapatmıştır. İddiaya göre; Bir Türk devlet adamı burada asılmadıkça ve Ayasofya’nın üzerine çift başlı Bizans Kartalı Bayrağı çekilmedikçe bu kapının açılmayacağı bildirilmiştir. Atatürk’ün Nutuk’ta belirttiği şekilde Fener Patrikhanesi Mavri Mira isimli bir örgüt kurmuş, Yunanistan’dan silah ve para yardımı alarak Anadolu’yu istila eden Yunan Ordusu’nun yanında Türklere karşı savaşmıştı. Kurtuluş Savaşı’nda da ihanet eden patrikhane için Atatürk; İsmet Paşa’ya Lozan görüşmeleri için verdiği direktifte; “Bir Fesat yuvası olan patrikhane, Türkiye hudutları dışına çıkarılmalı” demiş ve Selanik şehrinin güneyinde bulunan Halkidikya Yarımadasının en doğu ucunda bulunan Aynaroz Adası’na Patrikhanenin gönderilmesi istenmiştir. Bu ada Fener Patrikhanesi’nin tapulu malı idi. Lozan görüşmelerinde büyük tartışmalara ve konferansın kesilmesine sebep olan konulardan biri olduğu için yerinde bırakılmış ancak Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir dini kuruluşun siyaset yapamayacağı gibi patrikhanenin de siyasi hiçbir imtiyazı olamayacağı karara bağlanmış ve Eyüp kaymakamlığına bağlı bir ilçe müftülüğü seviyesine indirilmiştir.

T.C. Anayasası’na göre Laik ve Demokratik Türkiye’de dini bir kurum olan Patrikhane siyasi faaliyette bulunamaz. Lozan Antlaşması ile birlikte Patrikhane’nin idarî, siyasî ve yargısal yetkilerine son verilmiş ve sadece Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks cemaatinin bir kilisesi olarak kalması sağlanmıştır. Buna rağmen, Yunanistan Fener Patrikhanesi’nin hala Ekümenik sıfatı taşıdığını iddia ederek Patriği Devlet Başkanı gibi kabul ediyor. Siyasi nüfuzunu Türkiye’ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Fener Patriği de hem devlet başkanlarını bir siyasi makammış gibi kabul ediyor ve diğer devletlere siyasi geziler yapıyor. Bu durum T.C. Kanunlarını tanımamak demektir.

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4848994/oguz-kalelioglu/turk-yunan-sorunlari-5#