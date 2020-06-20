Jivan Avetisyan’ın Artsakh konulu “Cennet Kapısı” filmi Berlin’in uluslararası film festivalinde yarışacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni yönetmen Jivan Avetisyan’ın Artsakh (Daǧlık Karabaǧ) konulu “Cennet Kapısı” filmi Berlin’in uluslararası film festivalinde yarışacak. İki yıl önce düzenlenen Berlin uluslararası festivaline sunulmuş olan 3500 filmden 250 en iyisi seçilmişti. Jivan Avetisyan’ın filmi de en iyi filmler arasında yer almıştı.

Böylece Ermenistan, ABD, Litvanya, Almanya, Fransa, Çek ve Bulgaristan’ın ortak üretimi olan bu film, ünlü yönetmenler ve senaryo yazarları tarafından yüksek takdire layık görülerek 17 deǧerli eserler arasında yer aldı.

Jivan Avetisyan’ın kanısına göre başarının sırrı, ünlü uzmanlarla yaptıǧı işbirliǧinin derinleştirmesindeydi. Bunun sayesinde Artsakh ve Ermenistan daha iyi dünyaya tanıtılacaktır. Jivan Avetisyan’ın verdiǧi bilgilere göre birkaç gün önce filmi göstermek için Fransa’da faaliyet gösteren pek meşhur uluslararası bir kurumla da anlaşma imzalanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=0lhm6paGM74

Ermenistan Kamu Radyosu