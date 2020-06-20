Gazeteci Oruç ve beş kişinin iddianamesi kabul edildi

HABER MERKEZİ – Gazeteci Aziz Oruç ve beraberinde tutuklanan beş kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Patnos L Tipi Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Aziz Oruç ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Muhammet İkram Müftüoğlu ve HDP Doğubayazıt İlçe Eşbaşkanı Abdullah Ekelek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, sunulduğu Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede gazeteci Oruç hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”, tutuklu Muhammet İkram Müftüoğlu, Abdullah Ekelek ile birlikte tutuksuz sanıklar gazeteci Dicle Müftüoğlu, Turgay Yılboğa ve Yücel İlhan’a ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddialarında bulunuldu.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen fezlekede gazeteci Oruç, “örgüt üyesi” olarak tanımlandı. Gerekçe ise olarak ise hakkında daha önce açılan davalar gösterildi.

Yasadışı giriş örgüt üyeliğine delil yapıldı

Mezopotamya Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre iddianamede Oruç’un ülkeye yasadışı bir şekilde girişinin “örgüt üyesi olduğu hususunu gösterdiği”ni ileri sürülerek şöyle denildi:

“Şüphelinin vatandaşı olduğu ülkeye yasal olmayan yollardan girmesi yanında ülkeye sınır aşarak girdikten sonra durumunu herhangi bir kolluk kuvvetine bildirmemesinin de aynı şekilde örgüte üye olma hususu açısından belirleyici olduğu, şüphelinin ülkeye girişi, girişi sonrası diğer şüphelilerce kolluk kuvvetlerine haber verilmeksizin alınarak, ülke içerisinde yer değiştirmesinin kolluk kuvvetlerinin kontrol noktalarından yayan olarak yürütülerek ve yasal kontrol noktaları by-pass ettirilerek ilçe merkezinde barındırılmasının ve tedavi edilmesinin sağlanmasının, akabinde yine yasal olmayan yollardan ülke içinde yer değiştirilmesinin hususlarının tamamı, şüphelinin fezleke metninde ayrıca yer alan örgütsel faaliyetleri ile bir bütün oluşturmakla, şüpheli hakkında iddia edilen sevk maddeleri dahilindeki suçların işlediğinin açıkça tespit edilmiş olduğu.”

Hazırlanan bu iddianame ile tutuklu Abdullah Ekelek, Muhammet İkram Müftüoğlu ile birlikte tutuksuz sanıklar gazeteci Dicle Müftüoğlu Turgay İlboğa ve Yücel İlhan da Oruç’a yardım ettikleri için “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”ten yargılanacak.

Oruç’a yardım eden her beş isim hakkında iddianamede, “Örgüt üyesi olan Aziz Oruç’un ülkeye sınır aşarak girdikten sonra Aziz Oruç’un durumunu herhangi bir kolluk kuvvetine veya sağlık kuruluşuna bildirmeyerek ülke içerinde yer değiştirmesinin, ilçe merkezinde barındırılmasının ve tedavi edilmesinin sağlanması nedeniyle arka arkaya ve bir bütün oluşturacak şekilde beraberce suç işlendiği..” ithamlarında bulunuldu.

İddianamenin sunulduğu Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesi üzerine davanın ilk duruşması 21 Temmuz’da görülecek.

Ne olmuştu?

Hakkında açılan davalardan dolayı yaklaşık 3 yıl Irak Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Oruç, Avrupa’ya gitmeye çalışırken, İran üzerinden geçtiği Ermenistan kapısında gözaltına alınmıştı.

Gözaltında sık sık Ermenistan polisinin şiddetine maruz kaldığı, daha sonra İran askerine teslim edildiği, İran’da da 2 gün boyunca işkenceye uğradığı ortaya çıkmıştı.

10 Aralık’ı 11 Aralık’a bağlayan gece ise ayakları çıplak ve üstü başı paramparça edilmiş halde tel örgülerin üzerinden Türkiye tarafına atılmıştı.

Aziz Oruç, 11 Aralık’ta kentten çıkmak üzere Doğubayazıt-Ağrı karayolunda araç beklerken, polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alınmıştı.

Oruç’la birlikte gözaltına alınan HDP Doğubayazıt İlçe Eşbaşkanı Abdullah Ekelek ve aynı anda evi ile işyeri basılarak gözaltına alınan Muhammet İkram Müftüoğlu, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece “Aziz Oruç’a yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “terörist” olarak lanse edilse de meslektaşları “Oruç’un gazeteciliğine şahidiz” demişti.

Oruç, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 18 Aralık 2019’da, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmıştı.

İran üzerinden geçtiği Ermenistan kapısında gözaltına alınmıştı