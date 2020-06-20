Aras Özbiliz transferiyle ilgili fıkra gibi olay

Beşiktaş’ta Fikret Orman dönemiyle ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor… bunlardan birisi de Fikret Orman’ın giderken haberi bile olmayan Aras Özbiliz.

2015-16 sezonunda 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödenip alnan Ermeni oyuncunun sözleşmesi sezon başında transferin son günü feshedildi. Ancak 2017-18 sezonunda Aras’ın, Moldova’nın Sheriff takımına bedelsiz kiralandığından Başkan Orman’ın haberi bile olmadığı iddia edildi. 6 Şubat’ta Sheriff’e imza atmak için Kişinev’e gitmesinden iki sonra Orman’ın, Aras’ın ofisine gelmesini yardımcısına emrettiği ancak, Ermeni oyuncunun Moldova takımına kiralandığını bu talimatı verdikten sonra öğrendiği bildirildi. Orman’ın bunu öğrenince çok kızdığı, kendisinden habersiz bu tarz transfer işlerine girilmesi nedeniyle bazı yöneticilerle sorun yaşadığı iddia edildi.

https://www.fotospor.com/haber-besiktas-aras-ozbiliz-transferiyle-ilgili-fikra-gibi-olay-383271