Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Poroşenko’ya karşı ‘kilise’ davası açıldı

Ukrayna eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya karşı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne ‘otosefallik’ (bağımsızlık) kazandıran ‘Tomos’ adlı kararnameyi alarak ‘dini nefreti kışkırtma’ suçlamasından dava açıldı.

Ukrayna eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko şüpheli sıfatıyla yer aldığı başka bir dava için başkent Kiev’de geldiği bir mahkemenin önünde, “Bana karşı yeni bir dava açıldığı ortaya çıktı. Hiçbir şey uydurmuyorum, olduğu gibi söylüyorum, Tomos alma ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni oluşturma yoluyla dini nefreti kışkırtmaktan suçlanıyorum”açıklamasında bulundu.

Poroşenko ve Fener Rum Patrikhanesi’nin girişimiyle 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne ‘otosefallik’ (bağımsızlık) kazandırılmıştı. Karar nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkileri kesmişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202006191042281687-ukraynnin-eski-devlet-baskani-porosenkoya-karsi-kilise-davasi-acildi/