Sırbistan’dan tıp malzemeleri ve alaetleriyle yüklü ilk uçağı Ermenistan’a geldi

«Air Serbia» havayolu şirketinin 18 Haziran tarihinde düzenlediği özel uçuşla Sırbistan’dan insani yardım getiren ve tıp malzemeleriyle, tıp aletlerle yüklü uçak Ermenistan’ın başkenti Yerevan’a geldi.

Covid-19 yeni tip koronavirüse karşı mücadele kapsamında Sırbistan tarafından Ermenistan’a büyük çaplı destekle ilgili anlaşmaya Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefon görüşmesi sırasında varıldı.

Günler önce iki ülke Cumhurbaşkanı telefonla görüştü. Yakın dostluk ilişkilerinde bulunan iki Cumhurbaşkanı koronavirüs pandemisiyle ilgili durumunu ele aldılar. Aleksandar Vucic Ermenistan’a destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Armen Sarkisian ise Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen ihtiyaç listesini Sırbistan Cumhurbaşkanına aktarmıştı.

Salgın hastalığa karşı mücadele kapsamında Sırbistan Ermenistan’a 10 adet solunum cihazı, hastanın durumu kontrol eden 10 adet monitor, 500.000 adet cerahi maske ve 100.000 adet solunum maskesi, 25.000 adet koruyucu gözlük ve 25.000 adet koruyucu kıyafet ve başka malzemeler gönderdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/19/Ermenistan-Sırbistan-koronavirüs/186141