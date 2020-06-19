Sırbistan’dan Ermenistan’a tıbbi yardım Yerevan’a vardı – Ermenistan Kamu Radyosu

Tıbbi malzeme ve teçhizat taşıyan uçak ‘Air Serbia’nın özel bir uçuşuyla Ermenistan’a vardı.

Ermenistan’a koronavirüsle mücadelede Ermenistan’a büyük çaplı yardım sağlanması anlaşması, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda elde edildi.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, sıcak bir dostluğu olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanları koronavirüs ile ilgili duruma değindi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ülkesinin Ermenistan’ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Sargsyan, Ermenistan Sağlık Bakanı tarafından sağlanan gerekli maddelerin listesini Sırp tarafına teslim etti.

Salgınla mücadeleye destek olarak Sırbistan Ermenistan’a 10 solunum cihazı, hastanın durumunu izleyen 10 monitör, 500.000 cerrahi ve 100.000 solunum maskesi, 25.000 tıbbi koruyucu ekipman ve diğer gerekli malzemeler sağladı.

Ermenistan Kamu Radyosu