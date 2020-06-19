Muhalif Lider ve Oligark Tsarukyan hakkında soruşturma

Alin Ozinian

Muhalif lider ve oligark Gagik Tsarukyan’a yönelik soruşturma Ermenistan’da neredeyse korona endişesini de geçip gündemin ilk sırasına oturdu.

Ermenistan Parlamentosu 16 Haziran Salı günü, Parlamento’daki ikinci güç ve ana muhalafet konumunda olan Müreffeh Ermenistan (BHK) partisi başkanı ve işadamı, Gagik Tsarukyan’ın milletvekili dokunulmazlığını düşürmek için oylamaya gitti. 132 milletvekilinden sadece 87’sinin katıldığı gizli oylamada, savcının taleplerini destekleyen ve dokunulmazlığın düşürülmesini öngören teklife tüm katılımcılar yani 87 milletvekili evet oyu verdi.

Başbakan Paşinyan’ın “Benim Adımım” ittifakının parlamentoda 88 koltuğu olduğu düşünülürse sadece Paşinyan yanlılarının evet oyu kullandığını anlaşılıyor.

Cumartesi günü Ulusal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanan ve daha sonra evinde arama yapılan Gagik Tsarukyan’ın ismi, işlettiği kumarhanelere ait vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, seçim rüşvetleriyle ilgili birçok dosyada geçiyor.

Parlamento’da ikinci güç

Aralık 2018’de yapılan son genel seçimlerde 26 sandalyeye sahip olan BHK için seçimlerde oy satın aldığı iddiasıyla ilgili olarak ayrı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Parlamentodaki oturumu sırasında dışarıda Gagik Tsarukyan’ın yandaşları parlamentonun aldığı kararı protesto etmek için toplandı. Ermenistan polisi ülkede olağanüstü halin devam ettiğini ve gösterilerin yasak olduğunu hatırlatarak müdahale etti. 70’ten fazla kişi gözaltına alındı ve polis şubelerine götürüldü. Parlamento binasının yakınlarında TOMA’lar getirildiği görüldü.

Müreffeh Ermenistan’dan tepki

BHK’nin önde gelen figürlerinden Naira Zohrabyan’ın, özel görüşmelerinde defalarca Tsarukyan’ın partisinin Ermenilere çeşitli seçimlerde oy vermeleri için ödeme yaptığını itiraf ettiğini kayıtlar da basına yansıdı.

Protestolarda konuşan Zohrabyan bu iddiaları öfkeyle reddetti. Telefonlarının yasadışı bir şekilde dinlendiğini öne sürdü. En büyük muhalefet grubu Gagik Tsarukyan’a yönelik suçlamaların onu siyasi olarak bitirmek amacını taşıdığını iddia eden Zohrabyan “Gerekirse Avrupa’yı ayağa kaldırırım, Tsarukyan’ın yargılanmasına izin vermem” dedi.

Başbakan Nikol Paşinyan ise Ermenistan İstihbarat Servisinin Gegharkunik eyaletinin sakinlerine rüşvet dağıtıldığını gösteren belgeler ve tanıklıklar topladığını söyledi.

Tsarukyan ve diğer BHK milletvekilleri, ilk oylamadan önce Parlamento binasında yaptıkları konuşmalarda suçlamaları şiddetle reddetti.

Tsarukyan 5 Haziran’da parlamentoda yaptığı konuşmasında “Ermeni hükümetinin talep ve görevlerini yerine getirmediğini, koronavirüs salgınını yönetemediğini, ölümcül salgının ciddi sosyoekonomik sonuçlarının hesaplanmadığını ve Paşinyan devrinin sonu geldiğini” belirtmişti.

“İnsanların yüzde 80 ya da 90’ı sana ve devrime inanıyordu ama bugün yüzde 5 bile buna yanında değil” diyen Tsarukyan bu konuşmadan birkaç gün sonra sorguya çağrıldı.

Tsarukyan biliyor muydu?

BHK lideri ve işadamı Tsarukyan hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu dile getirse de, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, Tsarukyan’ın sorguya çağrılacağını bildiği için Paşinyan hükümeti karşıtı sözler söylediğini iddia etti. Mirzoyan’a göre Tsarukyan, başına gelecekleri tahmin edip bunlara “siyaset” süsü vermek istedi.

Ermenistan’ın 10 en büyük zengininden biri olan Tsarukyan, dev ticari firmaları, saraylara benzeyen villaları, kişisel hayvanat bahçesi, kaplanları ve etrafından hiç ayrılmayan kalabalık koruma grupları ile tanınıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24197/muhalif-lider-ve-oligark-tsarukyan-hakkinda-sorusturma