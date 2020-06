İngiliz makamlarının köle ticareti özrü Karayipler’e yetmedi

İngiltere Merkez Bankası ve İngiliz Kilisesi geçmişte köle ticaretiyle ilişki olup önemli pozisyonlarda bulunmuş kişiler için özür diledi. Ancak geçmişte sömürgeci yönetimlerinden muzdarip olan Karayip ülkeleri bu özrü yeterli bulmadı.

İngiliz Merkez Bankası’ndan (BoE) yapılan açıklamada geçmişte bankanın yöneticilerinin köle ticaretinden kâr elde ettiği belirtilirken, bu isimlere ait görsellerin bankanın binasında artık sergilenmeyeceği belirtildi.

Bankanın açıklamasında, “18. ve 19. yüzyılda köle ticaretinin İngiliz tarihinin kabul edilemez bir parçası olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Kurum olarak İngiltere Merkez Bankası hiçbir zaman doğrudan köle ticaretine dahil olmamıştır. Fakat bankamız, daha önceki başkanların ve yöneticilerin köle ticaretiyle olan affedilemez bağlarının farkındadır. Özür diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İngiliz Kilisesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada ise, “Rahiplerin, kilisenin aktif üyelerinin köleliğin kaldırılması için öncü rol almış olmasına rağmen bazılarının bunu (köle ticareti) yapmış, bundan kâr elde etmiş olması utanç kaynağıdır” denildi.

‘Üzgünüm demek yeterli değil’

Ancak Karayip ülkeleri, resmi makamlardan gelen bu özrü yeterli bulmadı.

Bahamalar, Barbados, Trinidad ve Tobago, Belize, Haiti, Jamaika ve Surinam gibi 15 ülkeyi temsil eden Karayip Topluluğu’nun (CARICOM) eski sömürge güçlerine karşı adaleti arayan Tazminat Komisyonu’nun Başkanı Hilary Beckles, “Üzgünüm demek yeterli değil” dedi.

Beckles, “Biz, sokak köşelerindeki insanlara dağıtılan çekler gibi sadaka istemiyoruz” diye konuştu.

İngiltere’nin ülkenin batısındaki liman kenti Bristol’da ırkçılık karıştı göstericilerin, köle taciri Edward Colston’ın heykelini devirerek nehre atmasının ardından ülkenin sömürgeciliğe ve köle ticaretine dair geçmişini hatırlatan heykellerin kaldırılması bir kez daha gündeme gelmişti.

