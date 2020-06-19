Hristiyanlığı öven İslam’ı eleştiren Suudi yazardan skandal paylaşım! Tepkilerin ardından tükürdüğünü yaladı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Suudi yazar Saud Al Fawzan, “Hristiyanlık İslam’dan daha adil” şeklinde alçak bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistanlı yazar Saud Al Fawzan, sosyal medya platformu Twitter’dan skandal bir paylaşımda bulundu.

Arabi21’de yer alan habere göre, kadın ve erkeği eşit tutmadıklarını söyleyen Suudi yazar, “Hristiyanlık İslam’dan daha adil” şeklinde bir paylaşımda bulunarak büyük bir alçaklığa imza attı.

Suudi yazara tepki yağdı

İslam’ı hedef alan alçak ifadelerinin ardından Suudi yazar Al Fawzan’a tepki yağdı.

Öfke seline neden olan Suudi yazara sert eleştirilerde bulunan Arap vatandaşlar, “İncil’de ne tür kanıtların var?”, “Ebu Leheb’in torunları”, “İslam’ı bırak ve Hristiyanlığa geç o zaman”, “İslam adalet dinidir, ülkesini Batı’nın istediği şekilde değiştiren Al Fawzan’ın anlayacağı meseleler değildir.”, “Batı’nın liberalizm köpeklerinden biri”, “Allah’ın ayetini eleştiren bu Suudi, Allah’ın gazabına uğrasın” şeklinde tepkiler gösterdi.

Tepkilerin ardından tweetini sildi

Suudi yazar tepkilerin ardından tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Arap vatandaşlar yorum yağmuruna tuttuğu Al Fawzan’ın attığı tweeti sildi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hristiyanligi-oven-islami-elestiren-suudi-yazardan-skandal-paylasim-tepkilerin-ardindan-tukurdugunu-yaladi-1304723.html