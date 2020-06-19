Ermenistan’ın şehirleri neler? Ermenistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Ermenistan toprakları Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Ermenistan ayrıca Türkiye’nin komşu ülkelerinden biridir. Ermenistan daha önce Sovyetler Birliği’ne bağlı bir ülke idi. Daha sonra Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ermenistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Ermenistan’ı ziyaret etmek isteyenler şehrin kültürü ve yaşayış biçimi hakkında araştırma yapmaktadırlar. Peki, Ermenistan’ın şehirleri neler? Ermenistan başkenti ve nüfus bilgileri nedir? Ermenistan yüz ölçümü ne kadardır? Ermenistan posta kodu ve telefon kodu bilgileri nedir? İşte Ermenistan ülkesine dair bütün bilgiler…

Ermenistan ülkesinin resmi adı Ermenistan Cumhuriyeti’dir. Ermenistan nüfusu itibari ile Dünya’nın en az nüfusa sahip ülkeleri arasında yer almaktadır. Ermeniler kendi vatandaşlarına Hay ve kendi ülkelerine ise Hayastan demektedirler. Ermenistan bağımsızlığını 1991 yılında ilan etmiştir. Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, İran gibi ülkelerle sınır komşusudur. Ermenice ülkenin resmi dilidir. Ülkede Ermenilerden sonra Ruslar ve Yezidiler’de yaşamaktadırlar. Ermenistan üniter başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Ermeni dramı Ermenistan’ın resmi para birimidir. Ülkede 11 bölge yer almakta ve toplam 49 şehirden oluşmaktadır.

Ermenistan Dünya’nın ilk Hristiyan devletidir. Ermenistan için kutsal dağı olan Ararat dağı günümüzde ki Ağrı dağıdır. Ağrı dağı Ermenistan’dan da görülen bir dağdır. Ermenistan’ın başkenti aynı zamanda Dünya’nın en eski başkentlerinden biridir. Ülkede turistlerin uğradığı en turistik yer Sevan gölüdür. Sevan gölü Kafkasya’nın aynı zamanda en büyük gölüdür. Hristiyanlığı ilk resmi din olarak kabul eden devlet olan Ermenistan ülkesinde Dünya’nın en eski manastırları da yer almaktadır. Ayrıca Dünya’da ki en eski kiliseler de yine Ermenistan’da yer almaktadır.

Doğal güzellikleri bakımından Ermenistan zengin bir ülkedir. Ülkede pek çok doğal güzellik ve tarihi kalıntılar yer almaktadır. Ermenistan antik çağ ve orta çağdan kalma eserleri de görebileceğiniz bir ülkedir. Ermenistan’da karasal iklim hakimdir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise oldukça soğuk ve karlı geçmektedir. Ülkenin büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır.

Ermenistan’ın Şehirleri Neler?

– Erivan

– Gümrü

– Eçmiadzin

– Vanadzor

– Gavar

– Artaşat

– Kapan

– Sevan

– Sisian

– İcevan

– Abovyan

– Goris

– Artik

– Çarentsavan

– Alaverdi

– Masis

– Armavir

– Aştarak

– Hrazdan

– Spitak

– Dilican

– Metzamor

– Stepanavan

– Jermuk

– Vedi

– Talin

– Yeghvard

– Akhtala

– Ayrum

– Vayk

– Berd

– Maralik

– Meğri

– Chambarak

– Dastakert

– Stamlugh

– Tumanyan

– Byureghavan

– Agarak

– Martuni

– Yeğegnadzor

– Vardenis

– Noyemberyan

– Tatev

– Ararat

– Aparan

– Tsaghkadzor

– Gugark

– Musayelyan

– Abovyan

– Bagaran

Ermenistan’ın Başkenti Neresidir?

Ermenistan’ın başkenti Erivan’dır. Erivan hem ülkenin başkenti hem de ülkenin en büyük şehridir. Erivan ülkenin nüfusunun yüzde ellisini barındırmaktadır. Erivan ayrıca Ermenistan ekonomisinin döndüğü şehirdir. Erivan eski bir Sovyet şehri olduğundan dolayı günümüzde de Sovyet şehri olduğunun izlerini görebilmek mümkün. Erivan Ermenistan’ın hem siyasal hem de sanatsal merkezi haline gelmiştir. Erivan şehrinin tarihi yaklaşık olarak 2500 yıldır. Erivan her yıl turistlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Şehirde turistlerin gezip görebileceği pek çok yer bulunmaktadır. Erivan’da hem kilise hem de Camide yer almaktadır.

Ermenistan’ın Nüfusu Kaçtır?

Ermenistan’ın nüfusu yaklaşık olarak 3 milyondur.

Ermenistan’ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Ermenistan’ın yüzölçümü 29.743 kilometre karedir.

Ermenistan’ın Telefon Kodu Nedir?

Ermenistan’ın uluslararası alanda telefon kodu +374’dür.

Ermenistan’ın Posta Kodu Nedir?

Ermenistan’ın posta kodu 0001, 0002’dir.

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/ermenistanin-sehirleri-neler-ermenistan-baskenti-nufusu-yuzolcumu-telefon-ve-posta-kodu-bilgileri-41545422