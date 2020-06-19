Arap ülkeleri uzmanı: Lübnan’da devam eden kriz Ermeni toplumunu zayıflatabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Devam eden krizin ülkenin etno-politik durumu üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği göz önüne alındığında, Lübnan’daki Ermeni cemaati hakkında korkular var. Arap ülkeleri uzmanı Sargis Grigoryan bunu News.am’a röportajda söyledi.

Uzmana göre Türkiye için Lübnan, bölgedeki Suriye’yi zayıflatma faktörü de dahil olmak üzere önemlidir. O bu ülkeyi her zaman stratejik bir etki alanı olarak görmüştür. Ayrıca Lübnan’da etkili bir güç olmaya devam eden ve Türk makamları için ciddi bir caydırıcı güç olan Hezbollah’ın zayıflaması da görülüyor.

Uzman, Türk örgütlerinin Ermeni karşıtı eyleminin yerel nitelikte olduğuna inanıyor. Ancak bu, Ankara’nın Lübnan’daki iç süreçlerdeki artan etkisini gösteriyor, çünkü Türk karşıtı tezahürlere cevap vermeyi ve hatta bu ya da şu havayı engelleme ihtiyacı hakkında konuşmalar yapıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu