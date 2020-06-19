Aliyev Moskova’ya gitmekten kaçındı, Pashinyan ise önemli bir zaferle gidiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Lragir.am – Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İlham Aliyev, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Haziran’da Moskova’daki Zafer Geçit Törenine katılamayacağını söyledi.

Azerbaycan’daki koronavirüsün resmi istatistikleri Ermenistan’dan daha iyidir, ancak genel duruma baktığımızıda, Bakü’nün adımları bu durumu düzeltmek için yeterli olmadığından dolayı istatistiklerin gerçeği yansıtmadığını tahmin edebiliriz.

Aynı zamanda, Rusya’nın farklı şehirlerinden Azerbaycan’a dönmek isteyen Azeriler, Rusya-Azerbaycan sınırında toplandılar, ancak Bakü onları kabul etmiyor. Haftalar boyunca durum değişmiyor ve Azeriler Dağıstan sınırında huzursuzluğu kışkırtıyor ve yerel polis kuvvetleri düzeni yeniden sağlamak için güç kullanmaya zorlanıyor.

Rus-Azerbaycan ilişkilerindeki durum, büyük olasılıkla Rus-Türk ortaklığının Suriye ve Libya konularındaki stratejik krizinden kaynaklanıyor. Sadece bu sefer Rusya ile Türkiye arasında kalan Ermenistan değil, Azerbaycan’dır. Ermenistan artık zayıf bir bölgesel halka değil, Azerbaycan da tam bu hale gelmiştir.

Ermenistan Başbakanı, Bakü liderliğinin barış mantığı çerçevesinde Yerevan’la diyalog kurmaması ve savaş şantajına devam etmesi halinde Yerevan’a herhangi bir gündem zorlamak veya baskı kullanmanın imkansız olduğunu belirtti.

Bu açıklamadan sonra Aliyev’in Moskova’ya gitmeyeceği bilindi. Ermenistan egemen bir politika izliyor ve bu kapsamda Aliyev’in Moskova’da yapacak bir şeyi yok. Bu anlamda Nikol Pashinyan Moskova’ya önemli bir zaferle gidiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu