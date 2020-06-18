Rus Ortodoks Kilisesi’nde korona isyanı

Kilisede korona isyanı: Rusya’da virüsü reddeden rahip bir manastırı işgal etti

Rusya’da koronanın varlığını reddedip kilisede önlem alan din görevlilerine ‘deccalin öncüleri’ diyen aşırı muhafazakâr rahip Sergei Romanov, çıkarıldığı dini mahkemeyi terk ederek bir manastırı işgal etti. Romanov, “Beni buradan ancak güç kullanarak çıkarırlar” derken, manastırın dışında askerler devriye geziyor.

Fotoğraf: Znak.com

DUVAR – Rusya’da tartışmalı açıklamalarıyla tanınan aşırı muhafazakâr bir rahip, korona virüsünün varlığını ve önlemleri reddetmesi nedeniyle çıkarıldığı kilise mahkemesini terk edip bir kadınlar manastırını işgal etti. Rahip Sergei Romanov, kuruluşuna kendisinin yardımcı olduğu ve yüzlerce destekçisinin yıllardır kendisini dinlemek için akın ettiği Sredneuralsk Manastırı’ndan ancak kilise makamlarının zor kullanmasıyla çıkarılacağını açıkladı.

Gerilim, Romanov’un korona virüsünün varlığını reddedip ‘sahte salgın’ iddiasında bulunması, halkı virüs önlemlerine itaatsizlik etmeye çağırması, virüsün yayılmaması için nisan ayında kiliselerin kapatılmasını kabul eden din görevlilerini de ‘deccalin öncüleriyle işbirliği yapmakla’ suçlaması üzerine patlak verdi.

DİNİ MAHKEMEYİ TERK ETTİ

Romanov’un Rus Ortodoks Kilisesi’yle ilişkisi bu açıklamaları üzerine mayıs ayında kesildi, haç takması yasaklandı ve din görevlisi olarak geleceğine bir kilise mahkemesinin karar vereceği açıklandı. Ancak Romanov pazartesi günkü ilk duruşmada ‘vicdanının rahat olduğunu’ ve Sredneuralsk Manastırı’na gideceğini, kendisinin buradan ancak zor yoluyla çıkarılacağını söyleyerek toplantıyı terk etti. Ertesi gün de manastırı işgal etti.

RAHİBELER GİTTİ, ASKERLER NÖBET TUTUYOR

Rusya’dan gelen haberlere göre, manastırın başrahibesi Varvara ve bazı rahibeler yapıyı terk etmiş durumda. Yekaterinburg kentinin hemen dışındaki binanın etrafında, bazıları Ukrayna ile savaşta görev almış makineli tüfekli askerlerin devriye gezdiği belirtiliyor. Şu an için herhangi bir tutuklama haberi gelmiş değil.

RAHİP SERGEY ROMANOV KİMDİR?

Rahip Sergey Romanov, Rusya’da tartışmalı açıklamalarıyla tanınan bir isim. Eski bir polis olan rahip cinayet suçundan 13 yıl hapis yatıp 1990’larda serbest kalmıştı. Destekçileri ise cinayet işlediğini reddetmişti.

Rahip adını da, Rusya’nın son çarı 2. Nikolay’a atfen ‘Nikolay Romanov’ olarak değiştirmişti. Rahibin işgal ettiği Sredneuralsk manastırı da, son çar ile ailesinin 1918’de öldürülüp gömüldüğü düşünülen alanın çok yakınında bulunuyor. Rahip Sergey’in, Rus Kilisesi’nde varlığı tartışmalı olan ‘çara tapanlar hareketi’nin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Sergey Romanov aynı zamanda, deccalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı kısa süre içinde ortaya çıkacağını ne sürmüştü. Bazı Rus spor yıldızları ve siyasetçilerle yakın ilişkileri olan rahip ayrıca, aile içi şiddete karşı yasaları ve Yahudi karşıtı vaazları eleştirmesiyle de tepki çekmişti. (DIŞ HABERLER)

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