İsrail’den flaş corona hamlesi: Nubar Afeyan’ın şirketi ‘Moderna’dan aşıları erkenden alacaklar

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronot, İsrail hükümetinin Moderna isimli şirket ile büyük ölçüde anlaştığını ve gelecek ay son klinik testlerin yapılacağı aşıyı satın almaya çok yakın olduğunu yazdı. Hatırlanacaǧı üzere Ermeni olan Nubar Afeyan Moderna şirketinin sahibidir. ‘Sozcu.com.tr’e göre Yedioth Ahronot gazetesine konuşan kaynaklar, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın gelecek ay üçüncü faz klinik testlere başlayacağını aktarırken, İsrail’in de bu aşıya sahip olan ilk ülkelerden biri olmak istediğini dile getirdi.

Temmuz ayında üçüncü fazda denemelerin başlayacağı aşının 30 bin insan üzerindeki etkilerinin gözlemleneceği belirtilmişti. Şuan geliştirilen diğer aşılardan daha hızlı bir şekilde denemelerin sürdüğü aşıyı üreten Moderna, ABD hükümetinden 483 milyon dolarlık fon almış ve 18 Mayıs’ta 8 insan üzerinde yapılan ilk sonuçları, “Cesaret verici” olarak duyurmuştu.



https://tr.armradio.am/2020/06/18/israilden-flas-corona-hamlesi-nubar-afeyanin-sirketi-modernadan-asilari-erkenden-alacaklar/