Hilal ve Haç’ın ittifakı mümkün mü?

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Markar Esayan

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Ayasofya tartışmalarında geçen hafta yayımladığı bir sosyal medya mesajıyla yerini aldı. Ayasofya’nın ibadete açılması gerektiğini söyleyen Patrik Saha II şöyle devam ediyordu:

“Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfı’nın emekleri, hepsi bu mabed ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.” ***

Sahak II’ye göre takdir edilirse bir köşesinde de Hıristiyanlar ibadet edebilirlerdi. “Çok mu ütopik?” diye soruyordu Patrik Sahak II ve devam ediyordu:“

“Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya’nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hıristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, ‘Kutsal Bilgelik’ mabedi seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yaraşır.” ***

Hıristiyanların da Ayasofya’da ibadet edebilmeleri önerisi bazı kesimlerin tepkisini çekti. Bunun benim de karşı olduğum “dinlerarası diyalog” yaklaşımlarını çağrıştırdığı söylendi. Açıkçası Türkiye’de Hıristiyanlık deyince “yedi düvel” ve sömürgecilik akla geliyor. Türkiye’ye yapılan saldırılar “Hilal ve Haç’ın kavgası” şeklinde kavramsallaşıyor. ***

Ben Hilal ve Haç’ın bugün birlikte hedef olduğunu düşünüyorum. Tek tanrı inancı ve semavi dinler sadırı altındadır. Patrik Sahak II de buna dikkat çekiyor. Varsın Ayasofya’da Hıristiyanlara yer verilmesin,hiç önemli değil. Ama mutlaka ibadete açılsın. ***

Müslüman dostlarımızın edeceği dualar bize yeter. Biz düşman değiliz. Küreselci çeteye karşı diri tek güç “Hilal ve Haç’ın ittifakı” olacaktır. Bunlar birbirine düştüğünde ise yenilgi kaçınılmazdır.



https://www.aksam.com.tr/yazarlar/markar-esayan/hilal-ve-hacin-ittifaki-mumkun-mu/haber-1085310