Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: İnkarcılığın geleceği yok

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen ve Ermeni Soykırımının inkarıyla ilgili yeni yöntemlerin geliştirilmesini ele alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oturumuyla ilgili yorumlarda bulundu.

Anna Naghdalyan yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Ermeni Soykırımını haklı çıkarıp Soykırım kurbanlarının anısını inciten ifaderin dile getirilmesinin bir yenilik olmadığını belirtti. Böyle ifadeler Ermenilere karşı nefret ve ayrımcılığı körüklüyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsüne göre Ermeni Soykırımını tanıma ve kınama meselesi Ermeni-Türk ilişkilerinin sorunu değil, Türkiye’nin ve uluslararası kamuoyunun meselesidir. Türkiye tarafından yapılan birçok açıklama ve aldığı tedbirler bunun bir göstergesidir.

Anna Naghdalyan açıklamasında “Bizim ve uluslararası kamuoyu için Ermeni Soykırımı bir gerçektir ve 1948 yılında Soykırım Suçunun Önlemesine ve Cezalandırılmasına dair sözleşmesinin temelinde bulunuyor” ifadelerine de yer verdi.

Basın Sözcüsüne göre inkarcılığın geleceği yoktur, kim ve nasıl bu inkarcılığı paketlese ve sunsa da. Her ne kadar Türkiye iktidarı gerçeği baskı altına almaya çalışsa da gerçek akıp kendi yatağını buluyor ve bulacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/18/Ermenistan-Dışişleri-Soykırımı-Türkiye/186037