Ermenistan Başbakanı: Ermeni halkı Karabaǧ sorununu korkular prizmasıyla algılamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Artsakh (Yukarı Karabaǧ) sorununa ilişkin olarak önerdiǧi formülü kabul etme çaǧrısında bulundu.

Nikol Pashinyan: “Azerbaycan Devlet Başkanı’na çaǧrım deǧişmedi. O da, yapıcı bir yaklaşım göstererek önerdiǧim formülü kabul etmektir. Bu formülüme göre Artsakh meselesinin çözümü, Artsakh, Ermenistan ve Azerbaycan halkları tarafından kabul edilir olmalıdır.”

Azerbaycan’ın militarist söylemi konusuna da deǧinen Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın belirttiǧine göre Ermeni halkı, Artsakh sorununu korkular prizmasıyla algılamaz.

Ermenistan Başbakanı: “Hükümetimiz tarafından bölgede üretilen politika içeriǧi, barış muhtevasına dayanıyor. Azerbaycan’ın siyaseti ise, uzun süredir savaş çaǧrıları mantıǧına dayanıyor. Bu militarist söylemin esas amacı, Artsakh ile Ermenistan’ın Karabaǧ meselesinin düzenlenmesi sürecine korkular prizmasıyla bakmalarını saǧlamaktır. Sadece o durumda bu savaş çaǧrılarına dayatılan politika bir sonuç verebilir. Ama Ermeni halkının, Karabaǧ sorununu korkular prizmasıyla algılama gibi bir alışkanlıǧı yoktur” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu