Ermeni “Robin” robotu, Forbes’un dikkat merkezinde

Ermenistan’ın Bilişim Teknolojileri Sanayisi Bakanı Hakob Arşakyan, Facebook’taki kendi kişisel hesabında Forbes’un bir yayınını paylaşarak, “Ermeni “Robin” robotu, “Forbes” dergisinin dikkat merkezinde” yorumunu yaptı.



Arşakyan, “2020 yılın başında Robin, Ermenistan Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın yaratıcılık hibesine layık görülmüş ve dünya girişimcilik okullarından biri olan Draper Üniversitesi’ne gitme hakkını kazanmıştı.

Robin robotu, özellikle koronavirüs salgınının hakim olduğu bu zamanlarda çocuklara hastane korkusunu yenme konusunda yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/18/Ermeni-robot-forbes/186049