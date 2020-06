Aydın’ın ‘Sümela’sı yıkılmak üzere

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde 900 yıllık Kurşunlu Manastırı, çökme riski nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



Kazım Yörükce



Antik dönemin Mykale’si, günümüzün Samson Dağları’nın KuşadasıKörfezi’ne bakan yamacında kurulmuş bölgenin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan Kurşunlu Manastırı, bakımsızlık nedeniyle çökmeye başladı. Arkeolojik sit kapsamında olan ancak çevresindeki bölgenin koruma statüsü olmaması nedeniyle yıllarca defineciler tarafından kazılan Kuşadası’nın önemli kültürel miraslarından manastır, çökme tehlikesine rağmen doğa yürüyüşçülerinin akınına uğruyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, facia yaşanmadan manastırda restorasyon çalışması başlatılması gerektiğini söyledi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI



Sürücü, “Her an çökme tehlikesi bulunan kilise içine girilmesi son derece tehlikelidir. Onlarca turist kafilesinin girdiği kilisenin kubbesinin çökmesi halinde bir facia yaşanabilir. Her gelenin içeriye rahatlıkla girdiği, bir önlem ya da bir uyarı tabelası bulunmadığından, kilisenin durumu hakkında bilgi sahibi olmayan gruplar rahatlıkla ziyaret edilebilen bir yer düşüncesiyle kendilerini güvende hissederek içeri girmektedir. Bu konuda acil bir önlem alınıp, bir an önce kubbenin çökmemesi için gerekli güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

YAVAŞ YAVAŞ ÇÖKÜYOR

Kurşunlu Manastırı’nın tahrip edildiğini belirten Sürücü, “Kendi adının reklamını yapmak için yıllar önce kilisenin duvarlarına yazan bir vatandaş, tarihi yapıya zarar vermiş ve daha sonra bu yazının silinmesi için epey çaba sarfedilmişti. Manastırın içinde ve çevresinde ateş yakılarak mangal yapılması hem tarihi dokuya zarar vermekte, hem de ekolojik hassasiyeti bulunan bölgeyi yangın açısından tehdit etmekte ve içilen içkilerin boş kutularının tarihi duvarların içine sokulması ise utanç verici olmaktadır. Bakımsızlıktan dolayı, kilise kubbesinin üstünde onlarca kızılçam ağacı bitmiş ve geçen süreç içinde ağaçların kökleri, duvarları içten içe patlatmaya başlamış ve üstünde iyice büyüyen tonlarca ağaç yapıyı tehdit hale gelmişti. Bu sorunun giderilmesiyle ilgili değerlendirmelerden sonra Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun izinleriyle, Aydın Arkeoloji Müzesi denetiminde, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kubbenin üzerindeki ağaçlar alınarak, bir ölçüde kilise yapısı rahatlatılmıştır. Bir iyileştirme ve güçlendirme çalışması olmadığından, kilise içindeki kubbenin taşıyıcı payelerinden biri tamamen yıkılmıştır. Şu an taşıyıcı tek payenin tuttuğu kubbenin her an çökme tehlikesi bulunmaktadır. Ne yazık ki yavaş yavaş tarihi yapının çöküşünü üzülerek izlemekteyiz” dedi.

TAŞ YIĞININA DÖNMESİN

Doğru bir restorasyon ve alanda yapılacak kazı çalışmaları sonucunda, Kuşadası ve Aydın’ın çok önemli kültürel bir değer kazanmış olacağını ifade eden Sürücü, “Eğer bu çalışmalar yapılmazsa bir gün manastırdan taş yığınından başka bir şey kalmayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu konuda acil bir iyileştirme çalışması talep ediyoruz. Doğa ve tarihin iç içe olduğu ender yerlerden biri olan Kurşunlu Manastırı’nın, iyileştirme çalışmalarının yapılması ve korunması halinde, yılın 12 ayında yapılacak ekoturizm faaliyetleri için, bölgenin önemli bir destinasyonu olacaktır” diye konuştu.



