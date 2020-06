Alman Deutsche Welle, Türk-Yahudi düşmanlığı oluşturmaya çalıştı!

Milyonlarca Yahudi’yi katleden ve sürgüne gönderen Almanya’nın devlet kanalı Deutsche Welle, Türkiye‘deki algı operasyonlarına devam ediyor. Son operasyonda ‘Türkiye’deki Yahudiler‘i kullanıldı. Alman istihbaratı BND’nin yayın politikalarını belirlediği Deutsche Welle’in haberi provokasyon olarak yorumlandı.

TÜRKİYE’DE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ YOK ALGISI

Deutsche Welle, Türkiye Yahudilerinin Türkiye’den ayrılmak istediğini öne sürerken Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, ”Burada gelecek görmeyen gençler, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Türkiye’yi terk ediyorlar.” ifadeler kullandı. Müslümanlar, Yahudileri her an katledebilir algısı pomplayan Welle’ye konuşan bir Yahudi genç,”Buraya gelirken görmüşsünüzdür. Pek çok akvaryumdan ve demir kapıdan geçerek giriliyor buraya. Tahliyeyi yavaş yaparız. Ayinden sonra herkes çıkmaz. Kalabalık olmasın, dikkat çekmesin diyerek…Şu anda beyaz Türkler de bizle aynı endişede ama bu bizde uzun zamandır var yeni bir şey değil. Bizim başımıza kötü bir şey gelir ve yapıldığıyla kalır”ifadelerini kullandı.

TÜRK-YAHUDİ DÜŞMANLIĞI OLUŞTURMAK İSTENİYOR

İsrail, Türkiye’deki Yahudilerin kaçacağı yer olarak gösterilirken, Yahudi yazar Rıfat Bali Müslüman Türkler’in Yahudi düşmanı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Türkiye’de ekonomik şartların kötü olduğunu ve bu yüzden genç Yahudilerin ülkeyi terk ettiğini vurgularken, Türkiye’de muhafazakar eğitim verildiğini ve Türk okullarına gitmek istemediklerini belirtti. Türkiye’nin yerden yere vurulduğu haber, tepki çekerken Türk-Yahudi düşmanlığının oluşturulmaya çalıştığı vurgulandı.

MUSEVİ İŞ ADAMI İSYAN ETTİ

Deutsche Welle’nin yayınladığı haberi gören Türk vatandaşı Musevi iş adamı Doğan Kasadolu sert tepki gösterdi. İvo Molinas’ı istifaya, Rıfat Bali’yi de özür dilemeye davet eden Kasadolu, ”Yahudi dinine mensup vatandaşlarımızın güzel Türkiye’mizde ibadetlerimizi ve eğitimlerimizi özgürce yerine getiriyor olmamıza, Can ve mal güvenliğimizin Anayasamızın güvencesinde olmasına, Corona hastalarımızın iyileşmeleri için tüm Devlet birimlerimizin gösterdikleri ve göstermekte oldukları candan özen ve hassasiyetlerine rağmen pek çok çirkinlikler yanında Türkiye’deki Musevilerin her an ölümle burun buruna oldukları şeklinde gerçek dışı algılar yaratmak maksadı ile Alman Deutsche Welle’nin organize ettiği kirli algı operasyonunda canım Ülkem Türkiye’mizi hedef alan külliyen yalanlarla dolu programda yer alanlar; Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı Ivo Molinas In bu görevden istifası ile; Yazar Rıfat Bali ile birlikte asil Türk Milletinden özür dilemeleri için ihbarda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

