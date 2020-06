Yerevan Opera Theater to hold online concert dedicated to all medical workers

YEREVAN, JUNE 17, ARMENPRESS. Yerevan’s Opera Theater will hold an online concert dedicated to all medical workers on June 18.

Ahead of the Medical Worker Day, scheduled on June 21, the Theater will present an online concert on its Facebook page to thank all health workers for their unconditional dedication to the fight against the novel coronavirus (COVID-19) pandemic.

The online concert will start at 20:00.

Մշակույթն ընդդեմ համաճարակի Մշակույթն ընդդեմ համաճարակիՀունիսի 18-ին կայանալիք համերգով ամբողջ անձնակազմի անունից մեր սիրելի արտիստների կատարումներով շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր բուժաշխատողներին իրենց անմնացորդ նվիրումի և բարձր գնահատանքի արժանի աշխատանքի համար:Լցվենք մշակութային ոգով և միասին պայքարենք համաճարակի դեմ:* * * * *Culture VS epidemicWe would like to express our gratitude to all our medical workers for their unwavering devotion and for highly valued work with the concert which will be presented on June 18. Let's fill our souls with the cultural spirit and fight against the epidemic together.#WearMask#HelpDoctors#SaveLifes Posted by Opera and Ballet Theatre of Armenia on Wednesday, June 17, 2020

