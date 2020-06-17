Özel Haber… Kilise kapısını yakmaya çalıştı, 9 saatte yakalandı | Video

İstanbul’da geçtiğimiz ay bir biri ardına provakatif eylemler meydana geldi. Son haber ise, bir kiliseye yönelikti. Bir kilisenin kapısını yakmaya çalışan zanlı yakalandı. Tugay Saday’ın özel haberi.

8 Mayıs 2020’de Bakırköy’deki bir Ermeni kilisesine taksi ile gelen kişi serin kanlılıkla kilisenin kapısını tutuşturmaya çalışıyor. Daha sonra kilisenin kamerasına selam veren kundakçı, geldiği taksi ile olay yerinden ayrılıyor.

Soruşturma başlatan İstanbul Polisi 158 güvenlik kamerasını kayıtlarını aldı. Toplam 200 saatten fazla görüntü incelendi. Kimliği belirlenen Murat K. 9 saat içerisinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üstelik eylemler bununla kalmadı.

İkinci provokasyon ise 23 Mayıs‘ta Üsküdar Kuzguncuk’taki Ermeni Kilisesi’nde yaşandı. Kilisenin haçını kıran Mazlum D. isimli şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı.

Provokatif eylemlerin son adresi ise Hrant Dink Vakfı oldu.

İki şüpheli 27 Mayıs ve 30 Mayıs’ta vakfa tehdit içerikli elektronik postalar gönderdi.

Polis o şüphelilerin adreslerini de kısa sürede belirleyerek gözaltına aldı.

İstihbarat birimleri aynı dönemde yapılan bu sansasyonel eylemlerin amacının, ülkede büyük bir kaos çıkartmaya çalışan karanlık eller tarafından yönetildiği görüşünde.

Olaylarla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/ozel-haber-kilise-kapisini-yakmaya-calisti-9-saatte-yakalandi-video