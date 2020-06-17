Millet son sözünü söyledi: Vatandaşlar Ayasofya’nın açılmasına büyük destek veriyor

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Fazlı Şahan

Türkiye’nin dikkati 2 Temmuz’da Danıştay’ın, ardından da hükümetin alacağı Ayasofya kararına çevrildi. Tüm anketler ve kamuoyu araştırmaları, halkın Ayasofya’nın ibadete açılacağı günü heyecanla beklediğini gösteriyor. Bu konudaki son anket MYK’da AK Parti yönetimine duyuruldu.

AK Parti, Ayasofya’nın ibadete açılması için Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği kararı beklerken, vatandaşın nabzını da tutuyor. Partinin son çalışmasından halkın ezici çoğunlukla Ayasofya’nın açılmasına destek verdiği ortaya çıktı.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kısa bir süre önce tamamladığı anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ı Ayasofya’nın ibadete açılmasını istedi. İYİ Partililerin yüzde 70’i de Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde görüş bildirdi.

CHP’LİLERİN YÜZDE 60’I KARŞI

CHP’ye oy verenlerin yüzde 60’ı ise Ayasofya’nın ibadete açılmaması ve müze olarak kalmasını istedi.

29 Mayıs’ta fethin 567’nci yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih suresi okunmasına ilişkin AK Parti anketinden de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmada CHP’ye oy verenlerin CHP’ye oy verenlerin sadece yüzde 41’i Ayasofya’da Fetih suresi okunmasını desteklemişti. Ankette katılımcıların yüzde 75’i Ayasofya’da Fetih suresinin okunmasını desteklediğini ifade etmişti. AK Partiye oy verenlerin yüzde 91’i, MHP’ye oy verenlerin yüzde 88’i, İYİ Partiye oy verenlerin yüzde 73’ü Fetih suresinin okunmasını destekledi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 14’ü desteklemediğini söylerken, geriye kalan yüzde 11’lik kesim fikir beyan etmedi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Partilerin sosyal medyadaki etkileşim oranları da toplantıda değerlendirildi. AK Parti mayıs ayında 4 milyon 465 bin 520 etkileşim ile ilk sırada yer aldı. AK Parti’yi 3 milyon 459 bin 591 etkileşimle MHP izledi. CHP’nin etkileşimi ise 2 milyon 584 bin 631’de kaldı.

AK PARTİ İLK SIRADA

Partilerin sosyal medyadaki etkileşim oranları da toplantıda değerlendirildi. AK Parti mayıs ayında 4 milyon 465 bin 520 etkileşim ile ilk sırada yer aldı. AK Parti’yi 3 milyon 459 bin 591 etkileşimle MHP izledi. CHP’nin etkileşimi ise 2 milyon 584 bin 631’de kaldı.

KORONA TEDBİRLERİ

Toplantıda koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan vaka artışı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske ve mesafe kuralına dikkat çekerek, kurmaylarının da bu kuralara uyum sağlamalarını istediği öğrenildi. Toplantıda özellikle maske konusunda denetimlerin artacağı, eksikliklerin ilgili bakanlıklar tarafından giderileceği konuşulduğu belirtildi.

Sosyal ağlara temsilci şartı

AK Parti MYK toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise İnternet Yasası’nda yapılacak değişiklik oldu. Taslakta, sosyal medya platformlarının 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamına alınması, sosyal ağlarla ilgili özel hükümlerin eklenmesi öngörülüyor. Türkiye’de erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın

Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın’ dedi. İstanbul’un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya’nın tapusunu gösterdiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, ”Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur” dedi. Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek, ‘Ayasofya’nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?’ diye konuştu.

https://www.yenisafak.com/gundem/millet-son-sozunu-soyledi-vatandaslar-ayasofyanin-acilmasina-buyuk-destek-veriyor-3545258