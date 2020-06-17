Jirinovski: Türkler Ermenilerin önünde, Bolşevikler ise Rusların önünde diz çökmeli

Rusya Liberal Demokrat Partisinin kurucusu ve lideri Vladimir Jirinovski’ye göre Türkler Ermenilerin önünde, Bolşevikler ise Rusların önünde diz çökmeli.

Telegram kanalında açıklama yapan Jirinovski Rus Bolşeviklerin Rus halkına Sovyet rejiminin hükmettiği 73 yıllarında neden oldukları üzüntü ve kederden dolayı diz çöküp af dilemesi gerektiğini ifade etti.



Bu listeyi devam ederek Rus politikacı Beyaz Amerikalıların hem Siyah Amerikalıların hem de yok ettikleri Kızılderililerin önünde diz çökmeli. Britanyalılar Hindistanlıların, Çinlileri ve Afrikalıların, Belçikalılar Afrikalıların, Almanlar ise tüm dünyanın önünde diz çökmeli.

Vladimir Jirinovski bu bağlamda Türkler ve Ermenileri de değinmeyi unutmadı ve Türklerin Ermeniler önünde diz öküp özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

LDPR liderine göre bu bir türlü itiraf ve günah çıkarma gibi bir şey olur milyonlarca insanı yok etmek için.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/17/Jirinovski-Türkler-Ermeniler-Bolşevikler-Ruslar/186002