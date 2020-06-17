Êzidî dengbêjliğini anlatan belgeselin fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Şêro Hindê’nin yaptığı ve Şengal dengbêjliğini konu alan “Evîn Di Rûyê Qirkirinê De” belgeselinin fragmanı yayımlandı

Êzidî Kürtlerin dengbêjliğini konu alan “Evîn Di Rûyê Qirkirinê De/Soykırıma Direnen Aşk” belgeselinin fragmanı yayımlandı. Yönetmenliğini Şêro Hindê’nin ve müziklerini Mehmûd Berazî’nin yaptığı belgesel, yapımcısı ise Rojava Film Komünü. Çekimleri ve prodüksiyon süreci yaklaşık 3 yıl süren belgesel, Şengal dengbêjliğinin farklı formlarını konu alıyor.

“Evîn Di Rûyê Qirkirinê De” belgesinin San Sebastian Festivali başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde gösterime gireceği öğrenildi.

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