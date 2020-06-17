Ermenistan’da koronavirüs salgını ekonomiye savaş açtı

Sağlık Bakanlığı’nın toplu ulaşım ve taksilerde tedbirleri sıkılaştırdığı Ermenistan’daki son durumu çevirmen Vartkes Maardiyan anlatıyor.
Ermenistan’da koronavirüs salgını önemli sonuçlar doğurdu. Başbakan Nikol Paşinyan’ın tedavisi olumlu sonuç verdi ve hastalığı yendi. Paşinyan ofisine geri döndü ve çalışmaya başladı. Bütün bunlar olurken Ermenistan Sağlık Bakanlığı tedbirlerini sıkılaştırdı. Öncelikle toplu ulaşım ve taksi kullanımı ile ilgili önlemler alındı. Normalleşme adımları da geldi; açık alanı, bahçesi bulunan restoran ve kafeler artık müşteri kabul edebiliyor. Gel gör ki işletmeler, iş sahipleri ve çalışanlar salgından çok büyük oranda etkilendi. Konuğumuz çevirmen Vartkes Mardiyan’ın ifadesi ile Ermenistan bugün hastalık ile ekonominin verdiği savaşı yaşıyor.
Ermenistan hakkında;
Nüfus: 2,9 milyon (2019)
Başkent: Erivan
Başbakan: Nikol Paşinyan
(16 Haziran itibariyle) Vaka sayısı: 17,489
Covid-19’dan ölen sayısı: 293
|Karantina AtlasıPandemi çağındayız, Korona virüs ile mücadele ederken bir yandan da bundan böyle hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi, eski normale dönmenin mümkün olup olmadığını düşünüyoruz, yeni normalin ne olacağını da hiç kestiremiyoruz.Bazılarımız karantina altındayız, evlerimizde çalışıyor, yaşamlarımızı türlü kısıtlamalar altında sürdürüyoruz, bazılarımız ise salgına rağmen işyerlerine gitmek, üretmek, ya da hasta tedavi etmek zorunda.”Karantina Atlası”nda, korona virüs salgını sırasında dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan Türkiyelilerin bu yeni durum ile nasıl baş ettiklerini konuşuyor, onların hikayelerini anlatıyoruz.
http://bianet.org/bianet/saglik/225821-ermenistan-da-koronavirus-salgini-ekonomiye-savas-acti
İlk yorum yapan siz olun