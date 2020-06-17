Almanya Anayasada yer alan “ırk” kelimesini tartışıyor.

Egemen Cantürk

Alman Anayasasının 3. maddesinde yer alan “cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu, kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz”, ibaresinden ırk kelimesinin çıkarılması tartışmaları Almanya`yı ikiye böldü. Bir kısım hukukçu Anayasanın üçüncü maddesinde yer alan ırk kelimesinin ayırımcılığı somutlaştırmak için kullanıldığını savunarak; ırk kelimesinin kaldırılmasına karşı çıkıyor. Diğer taraftan ırk kelimesinin hangi gerekçeyle olursa olsun Anayasada yer almasını eleştiren önemli bir kesim de var. Bu anlamda ırk kelimesinin Anayasadan kaldırılması için ilk girişim Rheinland Pfalz eyaleti uyum bakanı Anne Spiegel`den geldi. Spiegel federal ve eyalet Anayasalarından “ırk” kelimesinin kaldırılması için yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. Bakan Spiegel “eğer ırkçılıkla kararlı ve samimi olarak mücadale etmek istiyorsak Anayasadan ırk kelimesinin çıkarılması gerektiğini” vurguladı. Irk kelimesinin yanlış bir kavram olduğunu niteleyen Spiegel “dünyada ırkların olmadığını, sadece insanların olduğunu” belirtti. Eyalet uyum bakanı Spiegel ırkçılığın insanları kategorize ettiğini ve bu kavramın ayırımcılığa yol açtığını ifade ediyor.

“Grundgesetz” olarak adlandırılan Federal Almanya Anayasası bütün eyaletleri kapsarken her eyaletin de ayrı bir Anayasası bulunuyor. Federal yapıyla yönetilen Almanya 16 eyaletten oluşuyor.

http://www.salom.com.tr/haber-114977-almanya_anayasada_yer_alan_irk_kelimesini_tartisiyor_.html