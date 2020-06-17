12 ülkeden askerler Zafer Günü geçit töreni için Moskova’ya geldi

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, 12 ülkeden askerlerin 24 Haziran’da yapılacak Zafer Günü geçit töreni için başkent Moskova’ya geldiğini söyledi.

Krasnaya Zvezda’ya konuşan Oleg Salyukov, “12 ülkeden askeri personel geldi. Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan askerler” dedi.

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer onuruna 24 Haziran’da askeri geçit töreni gerçekleştirilecek. Tören her yıl zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’ta gerçekleştiriliyordu, ancak bu yıl koronavirüs salgınınedeniyle ertelenmişti.

Törende 13 binden fazla asker ve 234 askeri teçhizatın yanı sıra 75 uçak ve helikopterin yer alması bekleniyor. Tören orkestrası ise 900 müzisyenden oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202006171042267775-12-ulkeden-askerler-zafer-gunu-gecit-toreni-icin-moskovaya-geldi/