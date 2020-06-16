Yunanistan, UNESCO ile Ayasofya’yı görüştü

Yunanistan, UNESCO ile Ayasofya’yı görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı UNESCO ile Ayasofya’yı konuştu: UNESCO gelişmeleri yakından takip ediyor.

DUVAR – Paris’i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde ‘Atina ile Paris arasındaki stratejik ilişkilerin daha da genişletilmesi, korona virüsü salgını, göçmen krizi, Libya meselesi ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka ve Deniz Hukuku’na saygı gösterilmesinin önemini’ ele aldıkları bildirildi.

Euronews’in haberine göre, Yunan diplomatik kaynaklar, Dendias’ın “Yunanistan’ın, Ankara’nın artan yasa dışı tutumunda ve karşı karşıya kaldığı provokasyonlarda, dost ve müttefik olarak sergilediği istikrarlı destek için Fransa’ya teşekkür ettiğini” belirtti. Bakanların Libya meselesine ilişkin, soruna siyasi bir çözüm bulunmasının yanı sıra halkın yararına ve bölgesel istikrarın sağlanması adına dış müdahalelerin durdurulmasının zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine vardıkları da ifade edildi.

Ardından iki bakan, telekonferans yoluyla AB Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı. Toplantıda Dendias’ın ‘Türkiye’nin saldırganlığının hem Yunanistan’a hem de Avrupa Birliği’ne hakaret olduğunu dile getirdiği’ kaydedildi.

YUNANİSTAN’IN UNESCO MESAİSİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, UNESCO Genel Direktörü General Audrey Azoulay ile Ayasofya meselesini de görüştü. Telefonla gerçekleşen görüşmede ikili, dünya mirası listesinde yer alan ve müze olan Ayasofya’da Kuran okunması konusunu da ele aldı.

Azoulay’ın görüşmede Dendias’a, kurumun gelişmeleri yakından takip ettiğini söylediği belirtilirken, Azoulay ayrıca görüşmede Ayasofya’nın statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini yinelediği kaydetti.

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