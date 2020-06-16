Tartus Sahil Şeridinde “Sezar Kanunu”nu Kınayan Protesto Gösterisi Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

TARTUS – Tartus Sahil şeridinde bugün düzenlenen ulusal protestoda yer alan katılımcılar, Suriye halkına yönelik uygulanan tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımları ve sözde “Sezar kanunu” reddederken, ekonomik savaşa ve haksız kuşatmaya karşı koymak için ulusal ilkelere bağlı kalmanın ve vatanla birlikte durmak gerektiğini belirtti.

Iki km uzunluğunda ulusal bayrağı taşıyan göstericiler, ekonomik tarörizmi kınayan ve insanlık dışı ablukayla temsil edilen başka bir terörizme başvurmak için planlarını gerçekleştirmeyen, insanlara iyi bir yaşam hakkını reddeden saldırgan güçler karşısında dayanıklılıklarını vurgulayan protesto katılımcıları, terörle mücadele etmek için Suriye Arap Ordusu’nun yanında durduğunu vurguladı.

Tartus Vakıfları Müdürü Şeyh Abdullah el Said konuşmasında, bugün Suriye halkının tüm taifelerinden gelen mesajın, terörün üstesinden geldiğimiz gibi kuşatmayı yeneceğimiz olduğunu vurguladı.

Safita Rum Ortodoks Piskoposu Dimitri Şriek konuşmasında, Suriye halkının güçlü ve sadık insanlar olduğu, medeniyetin çocukları ve dinlerin beşiği olduğumuz için gurur duyuyoruz ve zorluklar ne olursa olsun ülkemiz için geleceği yaratacağız.

Çeviri: M.Y ve S.S

SANA