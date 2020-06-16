Shahan Kandaharyan: Türkiye Lübnan’da Ermeni faktörünü hedefe almayı amaçlamıştır – Ermenistan Kamu Radyosu

Lübnan Ermenilerinin ‘Aztag’ gazetesi genel yayın yönetmeni Shahan Kandaharyan, Türkler tarafından geçtiǧimiz günlerde Lübnan’da Ermenilere karşı yapılan propaganda ve ifade edilen nefret söylemi olaylarına deǧindi.

Shahan Kandaharyan: “Türkiye, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi başta olmak üzere Lübnan Ermenilerinin her çeşit propaganda faaliyetine karşılık vermeyi amaçladı.

Hatırlanacaǧı üzere Lübnan Cumhurbaşkanı’nın, Büyük Lübnan’ın kuruluşunun 100’üncü yıldönümü vesilesiyle yolladıǧı mesajda yer alan ifadeler pek önemliydi. Lübnan Devlet Başkanı, mesajında Osmanlı İmparatorluǧu’nun soykırımcı eylemlerine deǧindi.

Türkiye ise buna hemen yankı verdi. Lübnan Dışişleri Bakanını derhal ziyaret eden Türk elçisi şikayetçi oldu. Zira resmi Türkiye’nin, Lübnan’da artık dayanaǧı vardı. Türkiye, Soykırım faktörünü de İslam ile Hritiyanlık ışıǧı altında sunmaya çalışıyor.

Anlaşılan o ki Türkiye, Ermeni faktörünü Lübnan’da ve Yakındoǧu bölgesinde hedefe almayı amaçlamıştır” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu