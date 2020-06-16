Papa Françeşko, Libya İçin Barış Çağrısında Bulundu

Papa Françeşko, Libya’da devam eden iç savaşın ortasında sekiz toplu mezar bulunmasının ardından büyük endişe ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Papa, 14 Haziran Angelus kutsamasında, ‘‘Uluslararası kuruluşları, siyasi ve askeri yetkilileri şiddeti sona erdirmeye yönelik bir yol bulmaya davet ediyorum’’ dedi.

Birleşmiş Milletler, bu hafta Libya’nın başkenti Trablus’un 62 km güneydoğusunda bulunan Tarhuna kasabasında sekiz toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Papa Françeşko, ‘‘Libya’nın dramatik durumunu büyük bir endişeyle ve üzüntüyle takip ediyorum ve dualarımda anıyorum’’ dedi.

Papa’nın duası, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres’in kurbanların kimlik tespiti ve faillerin ortaya çıkarılması için şeffaf bir soruşturma çağrısının ardından geldi. New York Times ise, cinayetlerin ne zaman işlendiğinin henüz bilinmediğini bildirdi.

Libya’da iç savaş 2014 yılında başladı ve yıllar boyunca devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Papa Françeşko, ülke içinde yerlerinden edilmiş olanlarla birlikte, komşu Afrika ülkelerinden Libya’ya gelen yüz binlerce göçmen ve sığınmacı için de dua etti.

Papa, ‘‘Libya’daki binlerce göçmen, sığınmacı ve yerlerinden edilmiş kişiler için dua ediyorum. Sağlık koşulları, zor olan durumlarını daha da ağırlaştırdı ve onları şiddet olaylarına karşı savunmasız bıraktı. Uluslararası kuruluşları, mağdur kişilere ihtiyaç duydukları güvenliği, onurlu bir yaşamı ve umutlu bir geleceği sağlamaya davet ediyorum. Kardeşler bu sorumluluk hepimizin. Libya için dua etmeye devam edelim’’ dedi.

Papa, Pazar günü erken saatlerde Aziz Petrus Bazilikası’nda koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda cemaatle ayini ve Efkaristiya törenini gerçekleştirdi. Mesih’in bedeni ve kanının kiliseyi Tanrı’ya ve birbirine birleştirdiğini söyleyen Papa Françeşko, ‘‘Bizler Mesih’in bedeni ve kanıyla bütünleşen bir topluluğuz. Komünyon, Mesih’in bedeniyle birleşmenin bir işaretidir. Rab gücümüzün yeterli olmadığını bilir. Ayrıca yüreğimizde rekabet, kıskançlık, ön yargı ve bölünme gibi ayartıcı duyguların bulunduğunu da bilir. Bundan dolayı bizlere gerçek, somut ve kalıcı Varlığının Sakramentini bıraktı. Böylece onunla birlik içinde kalarak, sonsuz sevgiye sahip olabiliriz’’ diyerek vaazını sonlandırdı. (catholicnewsagency)

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