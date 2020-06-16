Keldani kilisesi definecilerin hedefinde

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesine bağlı Keldani köyü Onbudak’taki (Işşi) kilise definecilerin kazılarıyla tahrip oluyor.

1984 yıllında Keldaniler’in Avrupa ve Irak’a göç etmek zorunda kalmasından sonra köyün tek kilisesi de camiye çevrildi. 1990’lı yıllarda yaşanan çatışmalardan dolayı köy bir kez daha boşaltıldı. Kaderine terk edilen ve sonradan camiye dönüştürülen köyün kilisesi, şimdilerde definecilerin uğrak yeri oldu.



Köyün merkezinde bulunan kilisenin taban ve duvarı tahrip olmuş durumda.

Köyün sonraki sakinlerinden Mehmet Nuri Oran, “1984 yılında Keldaniler Fransa’ya muhacir olduktan sonra bizler parayla topraklarını aldık. 1985-1993 yılları arasında burada ikamet ettik. 1993 yılında sorunlar çıkmasının ardından köyü terk ederek, beldeye yerleştik. Burası onların kilisesiydi. İbadetlerini yapıyorlardı. Ardından biz gelince kiliseyi camiye çevirdik ve ibadet ettik. Bizler de köyü terk edince defineciler buraları kazdı” dedi. Oran, köye halen definecilerin geldiğini ve kilisenin etrafını kazdığını belirtti. (Mezopotamya Ajansı)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24189/keldani-kilisesi-definecilerin-hedefinde