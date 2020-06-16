Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’tan Ermeni Terörist Hampig Sasunyan’a Veto

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RIDVAN KARLUK

Bu garip ve yalan iddiaya ne cevap verildi bilmiyorum ama sayın Orhan Tan şu açıklamayı yapmıştır: “Ali Kemal, Türk Ulusunun “Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek yaptığı Kurtuluş Savaşımız sırasında işgalciler için çalışan vatan hainlerinin başında gelir. Okurlar lütfen düşünün, Osmanlı Devletinde başka kimler işgal güçleri ile işbirliği yapmışlardı !…Ali Kemal de İngilizler ile işbirliği yapmış, suçlu olduğundan İngiltere’ ye kaçmış, Dünya Savaşı sonunda Osmanlı topraklarına dönmüş, Kurtuluş Savaşına o kadar karşı çıkmış ki, halkımız bu hainliğe dayanamamış, İzmit’ te kendisini linç etmiştir. Yazısına atıf yaptığınız Uzay Bulut da şimdiki vatan hainlerimizdendir, yazısına inanıp Ali Kemal’ i Nuredin İbrahim Paşa öldürdü demişsiniz.”

ABD Başkanı Woodrow Wilson’un (Wilson İlkeleri) Birinci Dünya Savaşı sonrasında 8 Ocak 1918tarihinde ABD Kongresi’nde dile getirdiği ilkelerin 12’nci maddesi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgiliydi. İmparatorluğun Türk olmayan kısımları, Türk olmayan milliyetlere verilecekti. Nitekim savaş sonrasında imzalanan Sevr (Sevres) Anlaşması’nda (madde 88-93) Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıyacak, Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti. Wilson, 22 Kasım 1920’de Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan’a vermiştir. Sevr Anlaşması’na göre “Batı Ermenistan” (Western Armenia) yandaki haritada yer almıştır.

Ermenistan’da Türkçe yayın yapan Western Armanian TV kanalında 6 Aralık 2019 tarihinde Iğdır, sözde Batı Ermenistan’ın ili olarak gösterilmiştir. Başkan Wilson’un önerdiği harita ile TV kanalında yayınlanan harita arasında aşağıda görülebileceği gibi büyük benzerlik vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanada Başbakanı ile 23 Nisan gecesindeki görüşmesinden haberim olunca, neler oluyor diye merak ettim ve bir araştırma yaptım. Önce Ottowa Büyükelçiğimizin sayfasına baktım. 24 Nisan ile ilgili olarak bu konuda bir açıklamanın olmadığını görünce çok şaşırdım. Çünkü, Türkiye Büyükelçiliği 1985 yılında Ermeni teröristlerin baskınına uğramıştı. Araştırmamda Dr. Savaş Eğilmez’in, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kars’taki Ani harabelerini gezmeye gidenlerin telefonlarına “Ermenistan’a hoş geldiniz” mesajı geldiğini açıklayan mesajını gördüm. GSM şirketi tarihi Ani şehrini Ermenistan sınırlarına dahil etmiş ve Ermeni hayallerini kısmen gerçekleştirmiştir. Aşağıda Ermeni hayallerini gösteren haritalar vardır.

Eğer Ermeni iddialarına belgelerle cevap verilmezse, sözde soykırım masallarına inanan Kanada’lılar artar. Çünkü, Ermenistan elçiliğine giriyor, yalan yanlış yazılan iftiraları okuyor. Sonra Türk elçiliğinin sayafasına bakıyor, fakat bir açıklama bulamayınca Ermeni yalanlarına inanıyor.

Ermenistan Büyükelçiliği’nin sayfasında sözde soykırımın tanınması ile ilgili olarak yapılan açıklamaları ve sözde soykırım ile ilgili üç kitabın tanıtımının yapıldığını görünce, hayal kırıklığına uğramadım dersem yalan olur. Sayfada bir nokta dikatimi çekti. Yeni atanan Büyükelçi Anahit Harutyunyan Ermenice, Rusça, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe biliyor. Bu dilleri konuşanlarla daha rahat ilişki kurması onun avantajıdır.

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/kaliforniya-valisi-gavin-newsomtan-ermeni-terorist-hampig-sasunyana-veto-8430/