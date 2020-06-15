İsrail Gazetesinden Küstahça Manşet: “Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan’ı…”

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İsrail gazetesi Jerusalem Post’ta küstahça bir manşete yer verildi.

Suriye’de aktif olan TSK birliklerinin Ermeni ve Yunan sınırına sevk edildiğini iddia eden gazete, sınırda hareketlilikler olduğu yalanını ortaya attı. Habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hazırlanan operasyon planının Yunanistan ve Ermenistan’ı işgal etmeye yönelik olduğu yazıldı.

ÇAKA BEY OPERASYONU

TSK’nin 2014 yılından beri “Çaka Bey Harekatı” ismini verdiği bir operasyon planladığını ortaya atan Jerusalem Post, bu operasyonun Yunanistan ve Ermenistan’ı kapsadığını iddia etti.

Ayrıca Ayasofya’nın camii olmasına yönelik haberlerin Yunanistan’ı tedirgin ettiği belirtildi. Bununla birlikte, haberin içeriğinde operasyon planlarının 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında sızdırıldığı iddia edildi.



https://www.sabithaber.com/israil-gazetesinden-kustahca-manset-turkiye-yunanistan-ve-ermenistani-32919/