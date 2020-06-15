Genç Yeşiller: Irkçılığı uzaklarda değil yanıbaşımızda arayalım

Türkiye’de ırkçı uygulamalarıyla hafızalarımıza kazınan isimlerin hala sokak, cadde, mekan ve meydanlarda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada ‘Bu isimlerin Türkiye’de #yeriyok’ denildi.

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında isimleri kölelik ve ırkçılık ile anılan kişilerin heykellerinin yıkılmaya başlamasıyla ilgili Genç Yeşiller sosyal medyada bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Irkçılığı uzaklarda değil yanıbaşımızda arayalım mı? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ırkçı uygulamalarıyla hafızalarımıza kazınan isimleri sokaklarımız, caddelerimiz ve meydanlarımızdan silelim! Barış ve sevgi dilini çoğaltalım” denildi.

‘Bu isimlerin Türkiye’de yeri yok’

Genç Yeşiller, örnek olarak1942 yılında Türkiye ekonomisinin ‘millileştirilmesi’ için mecliste kabul edilen Varlık Vergisi‘nin mimarı Şükrü Saraçoğlu’nu gösterdi.

Yapılan paylaşımda “Türkiye’nin utancı olan bu isim bugün Fenerbahçe stadyumuyla birlikte anılıyor. Irkçılığı uzaklarda aramaya gerek yok. Bu isimlerin Türkiye’de yeri yok” denildi.

Kurtuluş’ta milliyetçi sokak isimleri

Sosyal medyadaki kullanıcılar da bu paylaşımlara #yeriyok etiketi üzerinden destek verdi. Yapılan bir paylaşımda “Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı Kurtuluş‘ta sokakların Ergenekon, Bozkurt gibi milliyetçi çağrışımları olan isimlerle adlandırılması tesadüf mü? Irkçılık gerçekten bize uzak mı?” İfadeleri kullanıldı.

‘Talat Paşa Bulvarının adı niye hala aynı?’

Bir başka paylaşımda ise Talat Paşa örneği verildi. Yapılan açıklamada “1922’de İzmir’i kim yaktı? Fuar hangi mahallelerin ve kiliselerin üzerine kuruldu? Talat Paşa Bulvarının adı niye hala aynı? Köle tüccarlarının heykelini yıkmayı alkışlarken bi düşünelim bakalım kimlerin başka Türkiye’de #yeriyok” denildi.

‘Sokak isimleri değiştirilsin’

Sokak isimlerinin değiştirilmesi gerektiği belirtilen başka bir yorumda ise “Milyonlarca Ermeni’nin evlerinden sürülüp yollarda katledilmesinde baş rolü oynayan Talat, Enver ve Cemal bugün Türkiye’nin her ilinde, yüzlerce sokağın adı. Yanı başımızda duran ırkçılık görünmez olmasın. Sokak isimleri değiştirilsin!” denildi.

https://yesilgazete.org/blog/2020/06/15/genc-yesiller-irkciligi-uzaklarda-degil-yanibasimizda-arayalim/