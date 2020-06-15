Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 75 askeri zafer geçit törenine katılmak için Moskova’ya vardı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 75 askeri zafer geçit törenine katılmak için Moskova’ya vardı

Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 75 askerleri, Büyük Anayurd Savaşı’ndaki Zaferin 75. Yıldönümünde adanmış askeri geçit törenine katılmak için zaten Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya varmıştır.

Savunma Bakanlığı Sözcsü Şuşan Stepanyan’ın açıkladığına göre, personel zaten orada, ilgili tıbbi muayeneyi geçti ve askeri geçit törenine hazır. Askerler şimdi ortak eğitim ve hazırlıklara katılıyor.

Geçit töreni sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askerleri, Büyük Anayurd Savaşı’na katılan Tamanyan birliğinin savaş bayrağı ile Ermenistan Cumhuriyetinin bayrağını sallayacak.

Ermenistan Kamu Radyosu